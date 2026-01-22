Oscar-Nominierungen stehen fest: Ein Film bricht alle Rekorde
Los Angeles/USA - Bald ist wieder "Award Season" - und das bedeutet Oscar-Verleihung, der renommierteste Filmpreis der Welt. Hier sind die diesjährigen Nominierungen und Favoriten.
Im Dolby Theatre in der US-Metropole Los Angeles werden am Sonntag, dem 15. März, zum 98. Mal die goldenen Statuen verliehen.
Die Preisverleihung moderiert in diesem Jahr erneut Conan O’Brien (62), wie People berichtet.
Wer für den begehrten Preis nominiert wurde, wurde am Donnerstag bekannt gegeben - und "Blood & Sinners" brach dabei gleich einen Rekord.
Denn der Horrorfilm von Regisseur Ryan Coogler (39) erhielt die meisten Oscar-Nominierungen aller Zeiten.
Mit insgesamt 16 Nominierungen, darunter auch in der Kategorie "Bester Film", stellte er den neuen Rekord auf - zuvor lagen "La La Land" (2016), "Titanic" (1997) und "Alles über Eva" (1950) mit jeweils 14 Nominierungen an der Spitze.
Welche Filme haben gute Chancen auf einen Oscar?
Doch nicht nur "Blood & Sinners" geht mit guten Chancen ins Rennen: Mit insgesamt 14 Nominierungen für "One Battle After Another" und jeweils neun für "Frankenstein", "Marty Supreme" und "Sentimental Value" könnten auch diese Filme einen Preis gewinnen.
Einen Academy-Award nach Deutschland zu holen, wird in diesem Jahr dagegen wohl eher schwer. Der deutsche Film "In die Sonne schauen" schaffte es nicht in die Endrunde.
Allerdings gibt es eine kleine Hoffnung: Der in Deutschland geborene britische Komponist Max Richter (59) hat mit seiner Musik zu "Hamnet" in der Kategorie "Beste Filmmusik" die Chance auf eine der goldenen Statuen.
In der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" treten Timothée Chalamet (30) für "Marty Supreme", Leonardo DiCaprio (51) für "One Battle After Another", Ethan Hawke (55) für "Blue Moon", Michael B. Jordan (38) für "Blood & Sinners" und Wagner Moura (49) für "The Secret Agent" gegeneinander an.
Für die Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" könnten Jessie Buckley (36) für "Hamnet", Rose Byrne (46) für "If I Had Legs I’d Kick You", Kate Hudson (46) für "Song Sung Blue", Renate Reinsve (38) für "Sentimental Value" und Emma Stone (37) für "Bugonia" einen Preis gewinnen.
Die 98. Oscar-Verleihung wird in der Nacht zum 16. März auf ProSieben im Fernsehen übertragen und voraussichtlich auch im Livestream auf Joyn und Disney+ gezeigt.
Titelfoto: dpa/Warner Bros.