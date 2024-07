Hollywood-Legende und "Chinatown"-Autor ist tot!

Der US-Amerikaner war einer breiten Masse wohl weniger bekannt als die Regisseure und Schauspieler seiner Filme , spielte aber dennoch in derselben Liga. Ruhm erlangte er in den 1960er- und 70er-Jahren mit den Drehbüchern zu einigen der ikonischsten Filme dieser Ära - darunter "Das letzte Kommando" (1973) und "Shampoo" (1975).

Die Filmwelt ist in tiefer Trauer, nachdem Hollywoods Autoren-Legende Robert Towne am Montag in seiner Heimatstadt Los Angeles ( USA ) verstorben ist. Das teilte sein Pressesprecher gegenüber der New York Post mit.

Robert Towne und Michelle Pfeiffer (66) am Set des Actionfilms "Tequila Sunrise" im Jahr 1988. (Archivbild) © imago/Everett Collection

Für "Chinatown" bekam Towne, den man an seiner großen Stirn und dem vollen Bart erkennen konnte, einen Oscar und wurde für drei weitere nominiert. 1997 erhielt er außerdem den "Lifetime Achievement Award" der Writers Guild of America, eine der höchsten Auszeichnungen der Branche.

Er war auch gefragter Ghostwriter in Hollywood und half bei Filmen wie "Der Pate" (1972), "Zeuge einer Verschwörung" (1974) und "Der Himmel soll warten" (1978) mit. Im Laufe seiner Karriere arbeitete Towne aber auch an erfolgreichen TV-Shows wie "The Man from U.N.C.L.E" und "The Lloyd Bridges Show" mit.

Sein Prestige ließ Ende der 70er Jahre nach, als die Studios mehr Kontrolle übernahmen und er begann, Filme zu drehen, darunter das Sport-Drama "Personal Best" (1982), die mit lauwarmen Kritiken aufgenommen wurden. Die mit großer Erwartung verbundene Fortsetzung von Chinatown, "The Two Jakes" (1990) war ein kommerzieller und kritischer Flop. Seinen letzten Film schrieb Towne im Jahr 2006.

"Sein Leben war, wie die Charaktere, die er erschuf, scharfsinnig, ikonoklastisch und vollständig originell", schrieb "Shampoo"-Star Lee Grant (98) auf X.