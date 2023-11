Mit Promi-Freunden im Wirtshaus: "Otti" Fischer feiert 70. Geburtstag!

Die 71-Jährige wünschte ihm, dass er im Kopf auch in den nächsten Jahren so fit bleibt. "Und dass er sein Schwimmbad ausnutzen kann und dass ich ein paarmal zum Schwimmen kommen darf", sagte sie lachend zum Geburtstagskind.

Ottfried Fischer (70, M.) feierte zusammen mit den Kabarettisten Hannes Ringlstetter (53, l.) und Michael Lerchenberg (70) im Augustinerkeller. © Stefan Puchner/dpa

Von Haindling gab es ein Ständchen. Er und Ottfried Fischer hätten zeitgleich ihre Karrieren gestartet, sagte Buchner, der zu den Serien "Irgendwie und Sowieso" und "Zur Freiheit" Musik beisteuerte.

Die entsprechende Verbindung zu Fischer sei in all den Jahren nicht abgerissen. Er habe ihn auch schon öfter in Passau besucht, sagte Buchner.

Musiker Jürgens erzählte, er habe Fischer erst im vergangenen Jahr näher kennengelernt. Daraus sei eine herzliche Verbindung mit gegenseitigen Besuchen entstanden. Zuvor sei er aber schon immer ein "Riesenfan" gewesen. Fischer habe einen tollen Humor und sei gescheit und tiefsinnig.

Der gebürtige Niederbayer Fischer startete in den 1980er Jahren seine Karriere mit "Irgendwie und Sowieso" und "Zur Freiheit". Ab den 1990er Jahren moderierte er seine Kult-Kabarettsendung "Ottis Schlachthof".

Im Jahr 1995 schlüpfte Fischer erstmals in die Rolle des grantelnden Kommissars Benno Berghammer in "Der Bulle von Tölz". In den vergangenen Jahren war der an Parkinson erkrankte Star in der Öffentlichkeit allerdings dann deutlich seltener zu sehen.

Fischer lebt mit Frau Simone seit einiger Zeit in Gauting nahe dem Starnberger See. Zuvor hatte er in Passau gewohnt.