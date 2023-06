Otto Waalkes wundert sich nach "Friesenjung"-Erfolg: "Das hätte ich mir auch nicht zugetraut"

Zum ersten Mal kann man die Kunstwerke des Künstlers in einer Ausstellung in Bayern bewundern. © Felix Hörhager/dpa

"Das hätte ich mir auch nicht zugetraut, da ist ja ein völlig neues Publikum wieder erschlossen. Plötzlich werde ich auf der Straße - aaah - mit Begeisterung empfangen", sagte er am Freitag im Interview der Deutschen Presse-Agentur vor der Eröffnung einer Ausstellung mit seinen Ottifanten-Bildern im Buchheim Museum in Bernried am Starnberger See.



Sein Song "Friesenjung" aus dem Jahr 1993 hat ein erstaunliches Comeback hingelegt und schaffte es auf Platz eins der Single-Charts.

Das verdankt der Song auch einer Zusammenarbeit mit dem Berliner Rapper Ski Aggu und der Social-Media-Plattform TikTok - aber nicht nur, wie Waalkes sagt.

"Das liegt an der Zeitlosigkeit dieser Songs, die ich damals parodiert habe", erklärt er den Erfolg im dpa-Interview.