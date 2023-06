Udo Lindenberg gratuliert Otto Waalkes zum Nummer-1-Hit: "Bleibt in der Familie"

Kult-Komiker Otto Waalkes (74, l) und Panik-Rocker Udo Lindenberg (77) landeten nacheinander Nummer-1-Hits mit ihren Singles. © Georg Wendt/dpa

Für den Ostfriesen Waalkes ist das Lied die erste Single, die es überhaupt in die Hitliste geschafft hat. Umso stolzer ist er natürlich über diesen ungeahnten Coup.

"Die Melodie hat etwa drei Dutzend Jahre auf dem Buckel und meine autobiografische Version ist auch nicht viel jünger. Offenbar hat sich beides recht gut gehalten, was für eine gewisse Zeitlosigkeit spricht", hatte der Blödelbarde jüngst erklärt.



Nun steht er dort, wo sein Kumpel lange Zeit auch stand. Von Neid ist daher weit und breit keine Spur - ganz im Gegenteil.

"Grattu soulbrother Otto, yeah. Otto und Ski Aggu und Joost – welcome hier oben an der Chart-Spitze", schrieb Lindenberg auf seinen sozialen Kanälen und ergänzte mit Blick auf die gemeinsame WG-Zeit: "Bleibt ja in der Familie."



Schließlich kennt der Panik-Rocker das Gefühl nur allzu gut. Mit 76 Jahren feierte er in diesem Jahr ebenfalls seinen ersten Nummer-1-Hit. Gemeinsam mit dem Rapper Apache 207 stürmte er mit dem Hit "Komet" an die Chartspitze und gab diese 15 Wochen lang nicht her - bis in der Vorwoche "Twenty4Tim" und "Kitty Kat" mit dem Lied "Hot or not" kamen.