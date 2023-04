Pamela Anderson zeigt sich im heißen Baywatch-Look und lässt Bombe platzen

Los Angeles - Über drei Jahrzehnte ist es her, dass Pamela Anderson (55) sich durch die Erfolgsserie "Baywatch" international einen Namen machte und ihren Weg als absolutes Sexsymbol der 90er-Jahre ebnete. Dass die Schauspielerin heute nichts von ihrer feurigen Wirkung verloren hat, beweist sie mit einem Foto, was sofort Erinnerungen weckt.

Ein unvergessener Look: Pamela Anderson in den 90er Jahren in der TV-Serie "Baywatch". © Bildmontage imago/Cinema Publishers Collection, All American TV /dpa

Auf Instagram veröffentlichte die gebürtige Kanadierin ein Bild, was ihren Millionen Fans ordentlich einheizen dürfte:

Man sieht die 55-Jährige in einem knappen, roten Badeanzug im Meer mit erhobenen Armen posieren. Pamelas nasse, blonden Haaren hängen lässig in ihr Gesicht, während sie verführerisch in die Kamera blickt. Ein absoluter Hingucker!

Neben dem göttlichen Anblick kann man die Ähnlichkeit zu ihrem Look aus dem Serien-Klassiker "Baywatch" aus den 1990er-Jahren nicht verschweigen. Damals schlüpfte die Schauspielerin mit 25 Jahren in die Rolle von Rettungsschwimmerin Casey Jean "C.J." Parker und verdrehte allen die Köpfe.

Ihr "Baywatch"-Erscheinungsbild bleibt unvergessen: Wasserstoffblondes Haar, der rote Badeanzug und ihre heißen Kurven.