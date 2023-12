Baby-News bei Paris Hilton: Aus diesem traurigen Grund entschied sie sich für eine Leihmutter

Der Grund, weswegen sich Paris Hilton (42) für eine Leihmutter entschieden hat, ist tragisch. © PRESLEY ANN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

In einem Interview mit dem US-amerikanischen Mutter-Magazin Romper erklärte die Hotelerbin, dass sie bis heute unter Panikattacken leidet. Der Grund: In ihrer Schulzeit - an einer Schule für schwierige Jugendliche - wurde Hilton physisch, emotional und sexuell missbraucht.

So habe es unter anderem gynäkologische Untersuchungen gegeben, die an ihr ohne ihre Zustimmung durchgeführt wurden.

Zwar meldete sich die Schule seither mit einem Statement und gab an, dass die Einrichtung "keine Form von Missbrauch duldet oder fördert". Die 42-Jährige ist bis heute jedoch schwer traumatisiert von der Zeit.

"Wenn ich beim Arzt bin und geimpft werde oder so, dann bekomme ich eine Panikattacke und kann nicht atmen", erklärte sie gegenüber dem Nachrichtenportal und fügte an, dass ihr eine Schwangerschaft somit nicht richtig vorgekommen wäre.

"Ich wusste einfach, dass es weder für mich noch für das Baby gesund gewesen wäre, in jemandem heranzuwachsen, der so starke Ängste hat", fuhr sie fort.