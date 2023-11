Paris Hilton spricht erstmals über ihre Tochter London: "Mein Leben fühlt sich komplett an"

New York City (USA) - Vor wenigen Tagen überraschte Paris Hilton (42) mit süßen Neuigkeiten. Das Model ist zum zweiten Mal Mutter geworden . Im Gespräch mit dem Magazin " People " sprach sie nun über ihr Familienglück.

Paris Hilton (42) schwebt im Mutterglück. © Willy Sanjuan/Invision/AP/dpa

Wer hätte das gedacht: Die einstige Party-Göre Paris Hilton schwebt nun seit Monaten im Mutterglück.

Im Januar 2023 gab das It-Girl bekannt, dass sie und ihr Mann Carter Reum (42) Eltern eines Sohnes geworden sind. Richtig perfekt machte das Familienglück jedoch erst die Geburt von Töchterchen London.

"Ich bin einfach überglücklich, dass unsere kleine Prinzessin da ist", erzählte die 42-Jährige. "Mein Leben fühlt sich so komplett an, weil ich erst meinen kleinen Jungen und jetzt mein kleines Mädchen habe", so die Hotelerbin.

Vor vier Tagen machte Paris auf Instagram öffentlich, dass sie zum zweiten Mal Mutter geworden ist. Mit einem Bild eines pinken Stramplers mit der Aufschrift "London" verriet die US-Amerikanerin ebenfalls das Geschlecht und den Namen des Neuankömmlings.