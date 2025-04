Auftritt von Patrice und Daniel Aminati rührt Beatrice Egli zu Tränen

Dresden/Berlin - Seit mehr als zwei Jahren kämpft Patrice Aminati (29) gegen Krebs. Die Dresdnerin spricht seither ganz offen über ihre schwere Erkrankung. Gemeinsam mit ihrem Mann Daniel (51) hat Patrice einen emotionalen Song darüber geschrieben. Diesen präsentierte das Ehepaar ganz stolz in der "Beatrice Egli Show" am Samstagabend in der ARD - Gänsehaut inklusive!