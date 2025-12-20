Daniel Aminati nach Liebes-Aus: "Patrice ist meine Traumfrau"
Dresden - Am Mittwoch wurden die traurigen Trennungsnews um Patrice (30) und Daniel Aminati (52) bekannt. Nun wandte sich der Moderator an die Bild-Zeitung und offenbarte: "Ich würde alles dafür tun, um sie wieder in meinem Leben zu haben."
Demnach kam das Ende ihrer Ehe am 23. September für ihn "völlig überraschend." So habe es vorher "keine konkrete Auseinandersetzung gegeben." Auch sei "kein Porzellan" geflogen.
Kein allzu großes Wunder also, dass Daniel noch immer an seiner Ehe festhält und weiter darum kämpfen möchte.
"Patrice ist meine Traumfrau. Auch wenn ich sie gerade nicht wiedererkenne." Was genau er damit meinte, konkretisierte er nicht. Fest stehe jedoch: "Ich trage Patrice in meinem Herzen. Sie ist eine fantastische Frau. Die beste Mutter. Mein bester Freund."
Doch so sehr er die 30-Jährige, die an unheilbarem schwarzen Hautkrebs leidet und sich aktuell in palliativer Behandlung befindet, auch vermisst - allzu harmonisch scheint ihre Trennung aktuell nicht abzulaufen.
Meinungsverschiedenheiten zwischen Patrice und Daniel Aminati
So soll Patrice nicht begeistert davon sein, dass ihr Ex immer wieder öffentlich über ihre Krankheit spricht. Und das, obwohl er laut ihr nicht mehr über ihren aktuellen Gesundheitszustand informiert sei.
Der Bild-Zeitung gegenüber dementiert der 52-Jährige dies: "Ich habe meine Frau während der ganzen Krebserkrankung begleitet. Das ist auch ein Teil meines Lebens. Natürlich spreche ich darüber. Ich bin immer informiert, weil ich im Austausch mit den Ärzten bin."
Auch sollen die beiden sich aufgrund von Unterhaltszahlungen für Töchterchen Charlie uneinig sein. Während die Dresdnerin behauptet, dass Daniel seiner Tochter nur 500 Euro im Monat überweise, beharrt er selbst darauf, den Höchstsatz der Düsseldorfer Tabelle zu zahlen (etwa 836 Euro laut eigenen Angaben). "Und das mache ich für meine Tochter gern."
Wo die Wahrheit liegt, wissen wohl nur die beiden.
Titelfoto: Instagram/Screenshot/danielaminati