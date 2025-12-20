Daniel Aminati nach Liebes-Aus: "Patrice ist meine Traumfrau"

Dresden - Am Mittwoch wurden die traurigen Trennungsnews um Patrice (30) und Daniel Aminati (52) bekannt. Nun wandte sich der Moderator an die Bild-Zeitung und offenbarte: "Ich würde alles dafür tun, um sie wieder in meinem Leben zu haben."

Demnach kam das Ende ihrer Ehe am 23. September für ihn "völlig überraschend." So habe es vorher "keine konkrete Auseinandersetzung gegeben." Auch sei "kein Porzellan" geflogen.

Kein allzu großes Wunder also, dass Daniel noch immer an seiner Ehe festhält und weiter darum kämpfen möchte.

"Patrice ist meine Traumfrau. Auch wenn ich sie gerade nicht wiedererkenne." Was genau er damit meinte, konkretisierte er nicht. Fest stehe jedoch: "Ich trage Patrice in meinem Herzen. Sie ist eine fantastische Frau. Die beste Mutter. Mein bester Freund."

Doch so sehr er die 30-Jährige, die an unheilbarem schwarzen Hautkrebs leidet und sich aktuell in palliativer Behandlung befindet, auch vermisst - allzu harmonisch scheint ihre Trennung aktuell nicht abzulaufen.