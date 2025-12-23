Patrice Aminati stellt nach Daniels Interview klar: "Habe immer wieder betont, dass ich ihn verlassen werde"

Dresden/Dominikanische Republik - Sie galten als DAS perfekte Paar - doch nach sieben Jahren Beziehung und drei Jahren Ehe ist alles aus zwischen Patrice (30) und Daniel Aminati (52). Einvernehmlich lief die Trennung offenbar nicht ab, denn der "taff"-Moderator will seine Noch-Ehefrau zurück . Doch was sagt eigentlich Patrice dazu?

Daniel Aminati (52) kämpft für eine zweite Chance. Patrice (30) scheint aktuell weit davon entfernt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@patrice.eva, danielaminati

In einem am Samstag veröffentlichten Bild-Interview machte Daniel deutlich, um seine Ehe kämpfen zu wollen. Für ihn sei das Liebes-Aus am 23. September "völlig überraschend" gekommen.

Ganz anders sieht das allerdings Patrice. "Ich habe ihm gegenüber immer wieder betont, dass ich ihn verlassen werde. Es kann ihn nicht überrascht haben", stellt die Dresdnerin nun gegenüber der Bild klar.

In der Vergangenheit habe es laut der 30-Jährigen in der Beziehung immer öfter Streit und Diskussionen gegeben, da beide bezüglich Tagesabläufe und Traditionen keinen gemeinsamen Nenner gefunden hätten.

"Es ist uns trotz vieler Gespräche zwischen uns, professioneller Hilfe von Familientherapeuten, Psychologen und Mediatoren, in vielen Jahren nicht gelungen, in unserer Ehe eine gemeinsame Sprache zu finden", erklärt die 30-Jährige.