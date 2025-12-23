Patrice Aminati stellt nach Daniels Interview klar: "Habe immer wieder betont, dass ich ihn verlassen werde"
Dresden/Dominikanische Republik - Sie galten als DAS perfekte Paar - doch nach sieben Jahren Beziehung und drei Jahren Ehe ist alles aus zwischen Patrice (30) und Daniel Aminati (52). Einvernehmlich lief die Trennung offenbar nicht ab, denn der "taff"-Moderator will seine Noch-Ehefrau zurück. Doch was sagt eigentlich Patrice dazu?
In einem am Samstag veröffentlichten Bild-Interview machte Daniel deutlich, um seine Ehe kämpfen zu wollen. Für ihn sei das Liebes-Aus am 23. September "völlig überraschend" gekommen.
Ganz anders sieht das allerdings Patrice. "Ich habe ihm gegenüber immer wieder betont, dass ich ihn verlassen werde. Es kann ihn nicht überrascht haben", stellt die Dresdnerin nun gegenüber der Bild klar.
In der Vergangenheit habe es laut der 30-Jährigen in der Beziehung immer öfter Streit und Diskussionen gegeben, da beide bezüglich Tagesabläufe und Traditionen keinen gemeinsamen Nenner gefunden hätten.
"Es ist uns trotz vieler Gespräche zwischen uns, professioneller Hilfe von Familientherapeuten, Psychologen und Mediatoren, in vielen Jahren nicht gelungen, in unserer Ehe eine gemeinsame Sprache zu finden", erklärt die 30-Jährige.
Patrice Aminati: "Wenn meine Ehe so verlaufen wäre, hätte ich ihn nie verlassen"
Darüber hinaus habe es Patrice gestört, dass ihr Mann vor allem in der Öffentlichkeit immer wieder ihre Krebserkrankung thematisiert hat. Dabei wolle die Blondine "leben und nicht krank sein", verrät ein Vertrauter der Boulevard-Zeitung.
In ihren schweren Krankheitsphasen hätten sich vor allem ihre Eltern um die gemeinsame Tochter des Ehepaars, Charly Malika (3), gekümmert. Das Verhältnis von Patrices Eltern zu Daniel soll zudem angespannt gewesen sein.
Überraschend ist, dass der 52-Jährige die Ehe als harmonisch empfand. "Wir haben uns ein wunderschönes Leben geschaffen", so der Sänger.
Patrice hingegen betont: "Das ist seine Idealvorstellung von einer Beziehung, die so, leider, nicht stattgefunden hat. Wenn meine Ehe so verlaufen wäre, hätte ich ihn nie verlassen."
Ihren Worten zu entnehmen, scheint für sie ein Liebescomeback derzeit wohl ausgeschlossen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/@patrice.eva, danielaminati