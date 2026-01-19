Emotional wie nie: So stellt sich die unheilbar kranke Patrice Aminati ihren letzten Tag vor

Dresden - Vor fast drei Jahren erhielt Patrice Aminati die Schock-Diagnose schwarzer Hautkrebs. Im Mai 2025 dann die schreckliche Nachricht: Sie ist unheilbar krank. Zwischen Hoffnung, Leid und Bangen versucht die 30-Jährige, einen normalen Alltag zu leben. Der Gedanke an den Tod ist jedoch allgegenwärtig.

Patrice Aminati (30) erzählt offen, wie sie über den Tod denkt. © Joerg Carstensen/dpa

Wie viele andere auch habe Patrice eine Bucketlist, wie sie Moderatorin Rebecca Mir (34) in einem RTL-Interview verrät: "Ich habe da auch so ein paar Sachen draufstehen, wo ich sage: 'Oh, das würde ich jetzt echt gern machen.'"

Den Kern des Lebens sehe sie aber in den kleinen und unscheinbaren Dingen. Auf die Frage, wie sich die Dresdnerin ihren letzten Tag auf Erden vorstellt, antwortet sie bescheiden: "Dann würde ich gern mit meinen Eltern auf dem Sofa sitzen. Wir würden ein Stück Kuchen essen, einen Kaffee trinken."

Im besten Fall würde es sich bei dem Kuchen um ein köstliches Stück Eierschecke handeln - für die sympathische Sächsin das "absolute Glück".

Seit der Diagnose hat sich nicht nur ihr Leben, sondern auch ihre Einstellung stark verändert. "Du wirst durch diese Erkrankung auf das Minimum zurückgeworfen", erklärt Patrice, für die Demut kein Fremdwort ist.