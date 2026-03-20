Fans wollen Krebs-Update von Patrice Aminati: Ihre Antwort macht traurig

Dresden - Seit drei Jahren kämpft Patrice Aminati (30) gegen Krebs, seit Mai 2025 gilt sie als unheilbar krank. Ständige Untersuchungen und Besuche im Krankenhaus sind längst zum Alltag geworden. Auf Nachfragen einiger Follower hat die Dresdnerin ein nicht sonderlich erfreuliches Update zu ihrem Gesundheitszustand gegeben.

Patrice Aminati (30) kämpft weiter - trotz Rückschlägen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@patrice.eva (2)

"Ich habe Dich auf dem Krankenhaus-Gelände gesehen. Ist alles gut?" oder "Wie war deine Untersuchung?" lauten die Fragen der besorgten Fans auf Instagram. Seit ihrer Diagnose geht Patrice offen und ehrlich mit ihrer Gesundheit um, teilt transparent Höhen und Tiefen.

Auch jetzt berichtet sie ganz direkt von einer Untersuchung am zurückliegenden Montag: "Leider war das Ergebnis nicht wie erhofft. Jetzt folgen wieder weitere Blutuntersuchungen und dann auch MRT und CT." Aus diesem Grund musste die Influencerin am Donnerstag erneut in die Uniklinik Dresden.

Trotz wiederkehrender Rückschläge gibt sich die Mutter einer dreijährigen Tochter kämpferisch: "Ich hoffe und bleibe zuversichtlich."

Später meldet sich Patrice mit einer Videobotschaft aus dem Auto. Um den Hals trägt sie ein Tuch aus ihrer Kollektion mit der Aufschrift "Celebrate Moments". "[...] Es heißt: 'genieße und feiere den Moment', aber es bedeutet auch den Moment anzunehmen", erklärt die Blondine.