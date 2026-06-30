Krebskranke Patrice Aminati benötigt zusätzliche Therapie: "Ich bin so müde"

Dresden - Seit mehr als drei Jahren kämpft Patrice Aminati (31) gegen schwarzen Hautkrebs. Jetzt hat sich die Dresdnerin mit hochemotionalen Worten bei ihren Fans gemeldet.

Patrice Aminati (31) ist inzwischen Palliativpatientin. © picture alliance/dpa | Jörg Carstensen

Ständige Klinikaufenthalte und kräftezehrende Therapien: So sieht der beschwerliche Alltag von Patrice Aminati derzeit wieder aus.

Bei Instagram gewährte die Mutter einer kleinen Tochter ihren Followern ehrliche Einblicke in ihr Leben: "Heute bin ich wieder in der Uniklinik. Ich hatte es ja schon angedeutet, dass es jetzt eine neue Bestrahlungsserie geben wird und muss", offenbarte die 31-Jährige ihrer Community.

Grund sei ihr jüngster MRT-Befund. Dabei hätten die Ärzte festgestellt, dass ihre aktuelle Therapie "bei manchen Metastasen" nicht anschlage, erklärte Patrice spürbar erschöpft.

Die Folge: Eine zusätzliche Behandlung mit Bestrahlungen ist nun offenbar unvermeidlich.

Wie es der Unternehmerin mit der Aussicht auf die bevorstehenden Strapazen ergeht? "Ich bin so müde, drei Jahre, drei Monate - diese Sch****, das ist so ermüdend und man ist einfach ausgebrannt", gestand sie merklich angeschlagen.

Selbst die "beste Unterstützung" von Familie und Freunden könne die Einsamkeit im Kampf gegen ihre schwere Krankheit nicht auffangen: "Dieser Rucksack, der schwerer und schwerer wird, den muss man alleine tragen."