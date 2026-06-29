TV-Koch Johann Lafer unheilbar an Krebs erkrankt: Doch er hat noch ein Ziel
Frankfurt am Main - "Man darf nichts aufschieben." Das weiß Johann Lafer (68) mittlerweile nur zu gut. Der TV-Koch ist an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Wie er jetzt weiß, ist seine Erkrankung unheilbar, doch er hat noch ein Ziel vor Augen.
Hoffnung macht ihm in diesen Zeiten ein bislang unerfüllter Traum: "Ich würde gerne das Basislager des Mount Everest im Himalaya besuchen", sagte der 68-Jährige dem Münchner "Merkur".
"Ich habe Metastasen im ganzen Körper, da ist alles schwarz", erzählte der 68-Jährige zudem. In wenigen Tagen beginnt sein sechster Zyklus der Chemotherapie: "Ich stelle mich dieser Aufgabe. Ich muss mich stellen."
Der Krebs ist zwar nicht heilbar, "aber man kann ihn eindämmen".
25 Kilogramm hat Lafer bereits abgenommen und seine Leidenschaft, das Essen, ist nicht mehr so groß wie früher.
"Der Weg ist das Ziel. Ich kann nichts erzwingen. Ich muss mit dem Schicksal leben", betont der TV-Koch.
Wie viel Zeit ihm noch bleibt, will kein Arzt prognostizieren. "Das ist unterschiedlich. Ich habe heute von einem gehört, der nur ein Jahr überlebt hat, andere leben noch zehn Jahre gut damit", so der 68-Jährige.
Titelfoto: IMAGO/Beautiful Sports International