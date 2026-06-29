TV-Koch Johann Lafer unheilbar an Krebs erkrankt: Doch er hat noch ein Ziel

Frankfurt am Main - "Man darf nichts aufschieben." Das weiß Johann Lafer (68) mittlerweile nur zu gut. Der TV-Koch ist an Lymphdrüsenkrebs erkrankt . Wie er jetzt weiß, ist seine Erkrankung unheilbar, doch er hat noch ein Ziel vor Augen.

Johann Lafer (68) hat sich durch die Chemotherapie optisch verändert. © IMAGO/Beautiful Sports International

Hoffnung macht ihm in diesen Zeiten ein bislang unerfüllter Traum: "Ich würde gerne das Basislager des Mount Everest im Himalaya besuchen", sagte der 68-Jährige dem Münchner "Merkur".

"Ich habe Metastasen im ganzen Körper, da ist alles schwarz", erzählte der 68-Jährige zudem. In wenigen Tagen beginnt sein sechster Zyklus der Chemotherapie: "Ich stelle mich dieser Aufgabe. Ich muss mich stellen."

Der Krebs ist zwar nicht heilbar, "aber man kann ihn eindämmen".

25 Kilogramm hat Lafer bereits abgenommen und seine Leidenschaft, das Essen, ist nicht mehr so groß wie früher.

"Der Weg ist das Ziel. Ich kann nichts erzwingen. Ich muss mit dem Schicksal leben", betont der TV-Koch.