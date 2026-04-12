Patrice Aminati gibt Lebenszeichen: "Bin auf allen vieren hergekrochen"

Dresden - Erst vor wenigen Tagen musste Patrice Aminati (30) einen schweren Rückschlag im Kampf gegen ihre Krebserkrankung erleiden: In mehreren Organen wurden neue Metastasen gefunden. Jetzt meldet sich die Dresdnerin mit einem Gesundheitsupdate bei ihren Fans.

Patrice Aminati (30) sammelt bei einer Wellness-Auszeit neue Kraft. © Montage: Screenshot/Instagram/patrice.eva

Arztbesuche und Krankenhausaufenthalte bestimmen seit dieser Woche wieder den Alltag von Patrice Aminati, die inzwischen seit mehr als drei Jahren mit der Diagnose schwarzer Hautkrebs lebt.

Seit die Mutter einer kleinen Tochter vergangene Woche die Schocknachricht erhalten hatte, dass der Krebs erneut gestreut und mehrere Organe befallen hat, ist von der Normalität der vergangenen Monate kaum noch etwas zu spüren, wie die Unternehmerin in ihrer Instagram-Story deutlich macht.

Gemeinsam mit ihrer Mutter erholt sich die 30-Jährige gerade bei einer kleinen Wellness-Auszeit von den Strapazen der vergangenen Tage. Der Weg dorthin habe sie allerdings viel Kraft gekostet, schilderte die Noch-Ehefrau von TV-Moderator Daniel Aminati (52).

"Ich muss sagen, ich bin wirklich auf gefühlt allen vieren hierhergekrochen, weil es mir so schlecht ging die letzten Tage und ich jeden Tag im Krankenhaus war."

Ohne lange darüber nachzudenken, habe sie sich ihre Mutter geschnappt und sei losgefahren, ganz nach dem Motto: "nichts aufschieben, einfach machen".