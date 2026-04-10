Trauer in der Szene: Hip-Hop-Legende erliegt schwerer Krankheit

New York (USA) - Er prägte die Geschichte des Hip-Hops maßgeblich, doch nun ist der US -Künstler Afrika Bambaataa im Alter von nur 68 Jahren gestorben.

Afrika Bambaataa, hier 2015, ist mit 68 Jahren gestorben. © CINDY ORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

"Mit seinem Tod gedenken wir seiner Beiträge zu diesem Genre und der breiteren Kultur, die bis heute andauern", schreibt sein früheres Plattenlabel Rommy Boy Records bei Instagram.

Bambaataa, der 1957 als Lance Taylor im New Yorker Bezirk Bronx geboren wurde, sei eine prägende Persönlichkeit in der frühen Geschichte des Labels gewesen, galt als Pionier des Hip-Hops und der elektronischen Musik.

Gestorben ist der Hip-Hop-DJ laut dem Promi-Magazin TMZ am frühen Donnerstagmorgen im US-Bundesstaat. Er wäre am 17. April 69 Jahre alt geworden. Den Angaben zufolge seien die Folgen einer schweren Krebserkrankung ursächlich für sein Ableben gewesen.

Einem breiteren Publikum wurde der Rapper mit dem Hit "Planet Rock" aus dem Jahr 1982 bekannt. Der Song begründete den Elektro-Funk mit und hatte auch Einfluss auf andere Musikrichtungen.

Während seiner Karriere arbeitete er mit vielen Künstlern zusammen, darunter UB40, die Sex Pistols, James Brown.