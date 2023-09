Patricia Blanco nach Trennung: Das passiert mit ihrem Verlobungsring

Hamburg - Bis vor wenigen Wochen war Patricia Blanco (52) noch mit dem Hamburger Unternehmer Andreas Ellermann (58) verlobt. Inzwischen ist das Geschichte. Aber was passiert mit dem Ring?

Trotz mehrerer Anträge hielt die Beziehung von Andreas Ellermann (58) und Patricia Blanco (52) nicht. © Screenshot/Instagram/andreasellermann

Insgesamt bekam die Roberto-Blanco-Tochter mindestens zwei Klunker von dem 58-Jährigen geschenkt. Den ersten 2020 inklusive Antrag im "Fischereihafen Restaurant" in Hamburg.

Ein 4000 Euro teurer Platin-Ring, der allerdings bei einem Streit während einer Kreuzfahrt im Wasser landete.

Der Finger blieb jedoch nicht lange unberingt. Kurz nach dem Zwischenfall kaufte Ellermann seiner Patty einen neuen Platinring beim Board-Juwelier und erneuerte die Verlobung.

Ein zweiter Antrag folgte im Sommer 2022 in aller Öffentlichkeit bei einer Party. Dieses Mal hatte der Unternehmer einen 10.000 Euro Ring der Luxusmarke Tiffany besorgt. "Das wird unser Hochzeitsring! Bis es so weit ist, bleibt er aber bei mir", erklärte er damals und konnte seine Liebste damit jedoch nicht so richtig überzeugen.

"Dieser Antrag war meiner nicht würdig. (...) Bitte nochmal neu", erklärte Patricia später in ihrer Instagram-Story.