Patricia Blanco ätzt gegen Ex Ellermann: "Lass meine Familie in Frieden!"

Hamburg - Nächstes Kapitel im Rosenkrieg zwischen Patricia Blanco (52) und Ex Andreas Ellermann (59): Am heutigen Montag schoss die Trash-TV-Queen auf Instagram erneut scharf gegen den Entertainer.

Patricia Blanco (52) und Andreas Ellermann (59) waren einst ein glückliches Paar, jetzt liefern sie sich einen Rosenkrieg. © Fotomontage: Instagram/andreasellermann, Instagram/patriciablancoofficial

Sichtlich sauer meldete sich die "Promi Big Brother"-Kandidatin in ihrer Story bei ihren rund 66.700 Followern: "Ich bitte ganz, ganz inständig, meine Familie in Frieden zu lassen. Dieser Ex-Typ, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, hat es gewagt, gestern zwei, dreimal meine Schwester zu belästigen", wütete sie.

Demnach habe Andreas mehrfach versucht, ihre Schwester zu kontaktieren. "Ich weiß nicht, was das soll. Wenn jemand mir etwas zu sagen hat, kann er mich anrufen", verdeutlichte Patricia. Direkt an ihren Ex gewandt unterstrich sie: "Du hast meine Nummer, aber lass meine Familie in Frieden!"

Auslöser waren offensichtlich die Anschuldigungen, die Patricia in der "BILD" erhoben hatte: Laut der 52-Jährige soll der Immobilien-Unternehmer ihr gegenüber handgreiflich geworden, einmal sogar mit einer Schreckschusspistole auf sie losgegangen sein.

Der Millionär wies die Vorwürfe seinerseits als "haltlos" zurück, beschuldigte Patricia als alkoholkrank. Die Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco (87) dazu in ihrer Story: "Alles ist so geschehen, wie ich es geschildert habe."

Eigentlich wolle sie ihr Leben in Ruhe führen und sich nicht mehr "mit so etwas" aufhalten, betonte die einstige "Dschungelcamp"-Teilnehmerin. Aber: "Wenn es jetzt an meine Familie geht, die gerade ganz massiv bedrängt wird, dann reicht es. Es reicht!"