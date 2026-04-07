Patricia Blanco in großer Trauer! Hündin Sissi ist tot

Hamburg - Es bricht ihr das Herz! Reality-TV-Star Patricia Blanco (54) ist in tiefer Trauer, denn in der Nacht ist ihre liebste Hündin Sissi (†15) verstorben.

"Ich hoffe, dass Sissi durchhält", war die 54-Jährige noch voller Hoffnung gewesen. "Aber wenn der Tierarzt sagt, sie muss gehen, dann wird sie gehen müssen. Ich werde sie nicht leiden lassen." In der Nacht ging die Malteser-Hündin dann schließlich und sorgte bei Blanco für zahlreiche Tränen.

Eigentlich wollte sie zum Tierarzt gehen, aber aufgrund des Feiertages konnte sie das nicht und hatte den Besuch so für Dienstag geplant. Dort wollte sie dann Tacheles reden.

Am Ostermontag hatte sie noch ein Update gegeben. "Es geht ihr gar nicht gut, sie ist wieder umgekippt", hatte sie in einer Story erzählt. "Wir verbringen jetzt noch die schönste Zeit mit ihr, aber so ist das Leben."

Die traurige Nachricht verkündete die Tochter von Schlager Roberto Blanco (88) gegen kurz nach Mitternacht auf ihrem Instagram-Profil. In den vergangenen Tagen hatte sich der Tod ihrer Hündin bereits angedeutet, auch wenn Blanco die Hoffnung nicht aufgeben wollte.

Blanco und Sissi erlebten in ihrer gemeinsamen Zeit so einiges. © Screenshot/Instagram/patriciablancoofficial

Wie der Reality-TV-Star erzählte, war Sissi zunächst gar nicht für sie selbst gedacht. Gemeinsam mit ihrer Mutter hatte sie zwischenzeitlich in Südfrankreich gelebt und als diese ihren Hund verloren hatte, wollte Blanco ihr einen Gefallen tun.

Beim Sushi-Essen in Nizza sei sie in einen Laden gegangen, wo man Hunde kaufen konnte. "Die gibt es heute aber nicht mehr", erklärte Blanco. "Sie war ganz hinten in einem Käfig und ich wusste, sie fühlt sich nicht wohl."

Mit drei Monaten war die Hündin schon recht lang und groß gewesen. "Sie war nicht dieser kleine, süße Welpe, den man sofort kauft", erinnerte sie sich.

Dennoch habe Blanco den kleinen Vierbeiner genommen. "Sie hat mich angeschaut und ich wusste, sie wollte nur raus", blickte sie zurück. Ihre Mutter jedoch lehnte Sissi ab, und Sissi selbst, die war nur auf die 54-Jährige fixiert. "Malteser suchen sich ihre Herrchen aus", sagte sie.

Also behielt sie Sissi selbst und hatte so neben Napoleon plötzlich einen zweiten Hund. "Als Napoleon gestorben ist, war sie sehr, sehr traurig. Dann habe ich Joker geholt, den kennt sie auch nur als Welpe", erzählte Blanco und gab zu: "Joker leidet gerade wie ein Hund. Er spürt, dass es ihr nicht gut geht."

Für die Ellermann-Ex sind die Hunde wie eigene Kinder. "Ich weiß, es sind keine Menschen, es sind Menschen mit Fell", verdeutlichte sie ihre Bindung zu den Tieren. "Sissi ist mit mir durch dick und dünn gegangen, sie hat so viel erlebt." Und nun muss Blanco diesen schwierigen Verlust verkraften.