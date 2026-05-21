Erst Baby-News, dann abgetaucht: Deshalb hat sich Amira Aly zurückgezogen

Köln - Kaum hatte Amira Aly (33) die Baby-Bombe platzen lassen, war sie auf einmal von der Bildfläche verschwunden. Jetzt hat sich die baldige Dreifach-Mama aber zurückgemeldet und dabei nette Worte an ihre Community gerichtet.

Moderatorin Amira Aly (33) hat vor Kurzem ihre dritte Schwangerschaft publik gemacht. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Amira Aly

Teile davon hatten sich nämlich kurz nach Verkündung der Schwangerschaft Sorgen um die 33-Jährige gemacht, weil die plötzlich von der Online-Bühne verschwunden zu sein schien.

Allerdings hat die Ex-Frau von Oliver Pocher (48) eine simple Antwort auf Lager. "Ich habe mich einfach superlange nicht gemeldet beziehungsweise gar nicht gemeldet nach der Verkündung", bestätigt sie in ihrer Instagram-Story.

"Deswegen wollte ich das hier kurz nachholen und mich bedanken für die vielen lieben Nachrichten und Glückwünsche", erklärt sie entgegen aller besorgten Reaktionen.

Über die genauen Gründe ihrer kurzzeitigen Abwesenheit verlor die Wahl-Kölnerin indes zwar kein Wort, unterstrich aber, dass die vergangenen Tage ziemlich stressig gewesen seien.

"Ich hatte letzte Woche gar keinen Kopf für Instagram, dafür gab es einfach gute Gründe, gibt es eigentlich immer noch."