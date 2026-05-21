Erst Baby-News, dann abgetaucht: Deshalb hat sich Amira Aly zurückgezogen
Köln - Kaum hatte Amira Aly (33) die Baby-Bombe platzen lassen, war sie auf einmal von der Bildfläche verschwunden. Jetzt hat sich die baldige Dreifach-Mama aber zurückgemeldet und dabei nette Worte an ihre Community gerichtet.
Teile davon hatten sich nämlich kurz nach Verkündung der Schwangerschaft Sorgen um die 33-Jährige gemacht, weil die plötzlich von der Online-Bühne verschwunden zu sein schien.
Allerdings hat die Ex-Frau von Oliver Pocher (48) eine simple Antwort auf Lager. "Ich habe mich einfach superlange nicht gemeldet beziehungsweise gar nicht gemeldet nach der Verkündung", bestätigt sie in ihrer Instagram-Story.
"Deswegen wollte ich das hier kurz nachholen und mich bedanken für die vielen lieben Nachrichten und Glückwünsche", erklärt sie entgegen aller besorgten Reaktionen.
Über die genauen Gründe ihrer kurzzeitigen Abwesenheit verlor die Wahl-Kölnerin indes zwar kein Wort, unterstrich aber, dass die vergangenen Tage ziemlich stressig gewesen seien.
"Ich hatte letzte Woche gar keinen Kopf für Instagram, dafür gab es einfach gute Gründe, gibt es eigentlich immer noch."
Amira Aly derzeit in Ägypten
Welche anderen Gründe - neben ihrer dritten Schwangerschaft - eine Rolle spielen, hat die 33-Jährige für sich behalten.
Eine Sache kann und möchte sie aber nicht mehr verstecken: ihren Babybauch. Der fasziniert sie auch beim dritten Mal immer wieder, betont sie.
"Hier ist auch alles in Ordnung. Es ist echt faszinierend: Morgens ist der Bauch fast flach und abends sehe ich aus wie im siebten, achten Monat", scherzt sie über Baby-Aly.
Trotzdem plage sie permanent ein schlechtes Gewissen, wenn sie sich nicht regelmäßig bei ihren Fans meldet - sogar von einer Art Verpflichtung ist bei der Moderatorin die Rede.
Um für einen Moment den Kopf etwas auszuschalten und Kraft zu tanken, hat sie kurzerhand ihre Sachen gepackt und ist nach Ägypten geflogen.
"Ich wollte hier eigentlich immer schon die Tempel sehen ", erzählt sie. Nähere Details rund um ihre Schwangerschaft möchte sie innerhalb einer Fragerunde in den nächsten Tagen verraten.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Amira Aly