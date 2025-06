Patricia Blanco mit wirrer Instagram-Story: Was will sie ihren Fans sagen?

Patricia Blanco (53) sprach über etwas, was bald herauskommen soll, sie sehr glücklich mache und wetterte indirekt gegen ihre Ex-Männer. © Screenshot Instagram/patriciablancoofficial

Dabei sah sie happy aus, die Reality-TV-Queen, die sich regelmäßig über ihre Verflossenen auf Instagram auslässt.

Worum es am Dienstag ging - auf den ersten Blick nicht ersichtlich. Die 53-Jährige sprach ein wenig in Rätseln.

"Oh Gott, Leute, ich schwöre, ich gehe durch so eine Reise. Eine Journey. Ich bin so glücklich, weil jetzt die Sachen sich so zusammenfügen, wie ich sie immer wollte", zeigte sie sich mit einem breiten Grinsen und ergänzte: "Ich bin eine Hardcore-Kämpferin. Ja, es gibt Höhen und Tiefen, aber ich bewältige sie. Ich freue mich so, ich bin sehr stolz auf mich, ihr werdet sehen, warum."

Laut ihrer Aussage komme sie nun "da rein, wo sie immer hinwollte" - wo oder was auch immer das sein mag. Eines wird in der nächsten Video-Sequenz allerdings mal wieder deutlich: Irgendwas mit ihren Ex-Männern ist immer.