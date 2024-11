Patricia Blanco schießt nach "Fame Fighting" gegen Emmy Russ

Hamburg - Klare Worte! Patricia Blanco (53) hat am heutigen Freitag auf Instagram scharf gegen Trash-TV-Kollegin Emmy Russ (25) geschossen. Grund war deren Auftritt beim " Fame Fighting " in der vergangenen Woche.

Für Patricia war das verbale Nachspiel Grund genug, sich via Instagram zu äußern - und gegen Emmy zu wettern: "Sie kann halt einfach nicht verlieren! Emmy, das muss ich dir jetzt einfach mal sagen: Man kann nicht immer irgendwo den Fehler suchen. Eva hat dich einfach ausgeknockt! Das ist halt einfach so."

Siegerin Eva warf ihrer Kontrahentin daraufhin fehlenden Respekt vor, was die nicht auf sich sitzen lassen wollte. Gegenüber " Bild " erklärte Emmy: "Respekt hätte sie als Siegerin beweisen müssen, indem sie auf mich zugekommen wäre und mir trotzdem Zuspruch gegeben hätte." Evas Reaktion sei "niveaulos" gewesen.

Emmy (l.) und Patricia (M.) standen in der Vergangenheit unter anderem für das Format "Reality Queens" gemeinsam vor der Kamera. © RTL

Patricia und Emmy standen in der Vergangenheit in mehreren Trash-Formaten zusammen vor der Kamera, unter anderem 2021 bei "Promis unter Palmen" und in diesem Jahr bei "Reality Queens".

Allzu viel hält die 53-Jährige seitdem offensichtlich nicht von ihrer 28 Jahre jüngeren TV-Kollegin. Entsprechend giftig war der Appell, den Patricia Emmy abschließend noch mit auf den Weg gab.

"Verlier doch auch mal! Verlieren gehört zum Leben, das zeigt Größe und Stärke [...]. Wenn jemand so fightet wie deine Gegnerin, dann musst du das einfach akzeptieren. Merk dir das für die Zukunft." Was Emmy wohl dazu sagt?