Narzissmus-Vorwurf an Ellermann: Patricia Blanco ist "egal, ob er sich darauf einen runterholt"

Hamburg - Patricia Blanco (53) hält ihren Ex, Multimillionär Andreas Ellermann (59) für einen Narzissten. Wieso sie dennoch so häufig über ihren Verflossenen spricht, verriet sie jetzt.

Blanco geriet in Erklärungsnot und machte ihren Standpunkt am Samstagmorgen in einer Instagram -Story klar.

Besonders die Follower der 53-jährigen Entertainerin wollten wissen, wieso sie ihrem Ex dauernd eine Plattform biete und über ihn spreche, wenn sie ihn doch für einen Narzissten halte. Denn genau diese Aufmerksamkeit sei doch das, was sich solche Menschen wünschen würden, erörterten ihre "Fans".

Patricia Blanco hält Ex Andreas Ellermann (59) für einen Narzissten. © Georg Wendt/dpa

"Es geht nicht darum, was dieser Mensch denkt", holte sie weiter aus. Denn Ellermann würde ihr Vorgehen, ihre Gedankengänge sowieso niemals verstehen können, schließlich sei er "total leer" innerlich.

Nur von Schlagzeilen würde sich der 59-Jährige ernähren und am Leben halten, so die harten Worte der Reality-TV-Bekanntheit. Auch seine finanzielle Sicherheit würde ihm in seiner Persönlichkeitsentwicklung nicht helfen, findet Blanco. "Er hat falsche Freunde um sich herum. Er kauft sich Leute, er kauft sich Ja-Sager", unterstellt die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin dem Hamburger.

"Dieser Mensch muss sich selbst verändern. Und wenn er das nicht möchte, wird er weiter mit dieser Last rumrennen", schließt sie ihren etwa dreiminütigen Monolog ab, um schließlich erneut zu betonen, dass sie so lange über Ellermann und die Beziehung sprechen wird, bis es ihr damit besser gehe.

"Ich kann euch nur ans Herz legen: Verarbeitet die Sachen. Hört auf zu denken: 'Ich ignoriere es'", lautet der finale Rat der 53-Jährigen.