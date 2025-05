Patricia Blanco sucht Mann mit Hirn - und schießt gegen ihre Ex-Partner

Hamburg - Reality-TV-Sternchen Patricia Blanco (53) will ihrem Single-Dasein ein Ende bereiten und stellt explizite Ansprüche an den neuen Partner.

Drei Monate nach der Trennung mit ihrem Kurzzeit-Verlobten Benjamin (44) ist Patricia Blanco (53) nun wieder auf Partnersuche. (Bildmontage) © Screenshot/Instagram/patriciablancoofficial

Seit der Trennung vom Hamburger Unternehmer Benjamin (44) im Februar samt standesgemäßem Rosenkrieg ist Patricia Blanco als Single-Lady unterwegs. Ein Spaziergang brachte ihr nun Erleuchtung: Die Tochter von Schlager-Star Roberto Blanco (87) will wieder einen Lover.

Vom Friseur kommend tänzelt Blanco in ihrer Instagram-Story durch den Wald und schwärmt. "Ich gehe jetzt spazieren, das tut einfach gut. Ich finde, heute ist so ein schöner Tag, einfach wieder nicht ärgern lassen", so die gelernte Hotelfachfrau.

Und, so Blanco, beim Spazierengehen würden ihr immer die lustigsten Dinge einfallen. "Mir ist gerade so durch den Kopf geschossen: Ich wünsche mir einen Mann mit Hirn. Mein neuer Partner muss was im Hirn haben."

An ihre Follower gewandt fragt sie: "Glaubt ihr, dass es schwer ist, das zu finden?"