Olympia-Teilnehmer hat bei Patricia Blanco alles fest im Griff

Blanco hatte sich auf der Party anscheinend einen männlichen Begleiter gekrallt und diesen mit auf ihre Hotelzimmer genommen. So war es zumindest nach den folgenden Stories zu erahnen, in denen sich ein Gespräch erster Güte entwickelte.

Am Bahnhof angekommen, zeigte sich die Deutsche Bahn aber kulant und buchte das Ticket des Reality-TV-Sternchens einfach um. So konnte Blanco einen späteren Zug nehmen und konnte dennoch an der Veranstaltung teilnehmen.

Zunächst hatte sich die 53 Jahre alter Tochter von Schlagerbarde Roberto Blanco (87) auf einer Instagram -Story aus einem Taxi bei ihren Fans gemeldet. "Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas, einen Zug oder so, verpasst", begann Blanco zu erzählen. "Ist mir heute gerade passiert."

Anschließend nahm die 53-jährige Ex-Kanute Christos Tsakmakis (37) genauer unter die Lupe. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/patriciablancoofficial (2)

"Hallo Leute, wir sind jetzt hier im... Wo sind wir?", fragte sie Christos Tsakmakis (37), der verlinkt worden war und ein Weinglas in der Hand hielt. Seine Antwort: "Ja, wo sind wir. Wir sind in Augsburg auf jeden Fall." Blanco hatte sich anscheinend nicht so richtig merken können, was der Gute beruflich macht. "Was bist du, Olympia?", lautete daher ihre Frage und bekam daher schlicht ein "Olympia-Teilnehmer" zurück.

Die 53-Jährige wollte es nun genauer wissen. "Olympia-Teilnehmer, was machst du bei Olympia?" Tsakmakis berichtete, dass er dreimal an den Olympischen Spielen mit dem Kanu teilnahm. "Kanu ist was Schwieriges, oder?", wollte Blanco anschließend wissen. "Ja, aber wildes Wasser liegt mir", entgegnete der Sportler ihr, während beide anfangen müssen zu lachen.

Für Blanco war dies der Punkt auf ihr Leben zu schauen: "Ich schwimme immer gegen den Strom, vielleicht kann er mein Coach werden." Und schon wieder hallte Gelächter in die Kamera.

In der nächsten Story war das Weinglas schon längst leer und Geschichte, Blanco zeigte sich nackt und nur von einer Decke bekleidet im Bett. Auffällig: Während ihre Hände eindeutig zu sehen waren, hatte eine weitere ihre Brust voll im Griff. Bei einem Kameraschwenk nach hinten war dann auch Tsakmakis wieder deutlich zu sehen. Das "Gute Nacht ihr Lieben", das Trash-Darstellerin noch von sich gab, galt für die beiden wohl aber noch nicht.