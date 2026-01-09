Diagnose enthüllt: Warum es Patricia Kelly extrem schlecht ging
Meebusch - Patricia Kelly (56) und ihr Ehemann Denis Sawinkin (52) feiern im Januar ihre Silberhochzeit. Gemeinsam hat das Paar zwei Söhne, die bei der Sängerin für körperliche Schmerzen gesorgt haben.
Denn als Alex (24) und Iggi (22) einst das Eigenheim verließen, habe Patricia, die in Spanien geboren wurde, richtig gelitten.
Besonders der Auszug ihres jüngsten Sprösslings, als dieser gerade mal 16 Jahre alt gewesen ist, sei für die heute 56-Jährige schwer gewesen.
"Ich hatte richtige Herzschmerzen, hatte Angst. Ich bin dann zu meiner Ärztin und habe mich komplett durchchecken lassen, weil ich nicht wusste, woher der Schmerz in meinem Körper kam", erzählt die irisch-US-amerikanische Sängerin gegenüber "BUNTE".
Die Diagnose die Patricia dann erhalten habe, sei für sie überraschend gewesen und damit habe die Zweitälteste der Kelly-Geschwister wahrscheinlich auch nicht gerechnet.
Denn alle Untersuchungen seien zunächst unauffällig gewesen. "Irgendwann meinte meine Ärztin dann: 'Alex und Iggi sind ausgezogen, ich glaube, das ist das Empty-Nest-Syndrom.' Das war schlimm", verrät die 56-Jährige.
Empty-Nest-Syndrom fühlt sich für Patricia Kelly wie Liebeskummer an
Demnach habe es sich angefühlt wie Liebeskummer oder Liebesentzug, wie Patricia erklärt. Zudem habe sie in den ersten sechs Monaten nach dem Auszug von Iggi sehr viel geweint.
Geholfen in der schweren Zeit haben ihr die beiden gemeinsamen Hunde sowie ihr Ehemann, mit dem sie im Frühjahr in ein neues, kleineres Haus gezogen ist.
"Wir sind kurz nach dem Kennenlernen zusammengezogen, haben schnell geheiratet", so die Sängerin.
Ihre Ehe sei von Jahr zu Jahr schöner geworden, da sie immer enger, tiefer und vertrauter wurde.
"Vor Denis hatte ich ständig Liebeskummer und ein gebrochenes Herz, und dann kam da dieser Student und hat mein Herz geheilt", schwärmt die 56-Jährige abschließend.
