"Unter uns"-Star macht Krankheit öffentlich: Doch aktuell kann ihm nicht geholfen werden
Köln - Bereits seit 20 Jahren spielt Patrick Müller in der Erfolgs-Soap "Unter uns" "Tobias". Was viele nicht wissen: der 36-Jährige lebt seit vielen Jahren mit Depressionen - bewusst geworden ist ihm das aber erst vor rund drei Jahren.
"Ich hatte wirklich einen ganz klassischen Zusammenbruch. Mein Körper hat einfach gesagt: 'So geht es nicht mehr.' Ich kam nicht mehr hoch", erinnert sich Patrick im Gespräch mit "RTL" zurück.
Erst im Anschluss habe er sich professionelle Hilfe gesucht, was er mittlerweile selbstkritisch sieht. "Die Hilfe hätte ich wahrscheinlich viel früher gebraucht", so der Schauspieler, der inzwischen vermutet, dass die tückische Krankheit ihn bereits seit dem Kindesalter begleite.
Nach drei intensiven Jahren Psychotherapie, in denen er sogar einmal in der Woche eine Doppelstunde absolvierte, ist nun erstmal Schluss mit der Therapie.
Grund dafür sind die geltenden Regelungen im deutschen Gesundheitssystem. "Ich bin jetzt quasi gezwungen, eine Therapiepause zu machen", verrät der "Unter uns"-Star.
Es sei vorgegeben, dass nach einer bestimmten Behandlungsdauer der Therapeut gewechselt werden müsse. Patrick finde dies zwar sinnvoll, da ein neuer Blick helfen könne, aber es beutete für ihn eben auch eine unfreiwillige Unterbrechung.
"Unter uns"-Star hat seine Frau am Set kennengelernt
Einen großen Anteil daran, dass es ihm heute "ganz gut" gehe, habe vor allem seine Familie. "Am Ende des Tages ist meine Frau mit die größte Stütze, die ich habe. Alles, was ich liegen lasse, fängt sie auf", verrät Patrick, der gemeinsam mit seiner Gattin Joy Abiola-Müller (36) drei Kinder hat.
Auch mit seiner ältesten Tochter Loki (10) spreche er offen über seine Erkrankung. Schließlich seien die Depressionen ein Teil von ihm und das wolle er nicht verheimlichen.
Kennengelernt hat der Schauspieler seine Ehefrau im Übrigen am Set von "Unter uns".
"Und mein Hund Stinker war 15 Jahre mit mir vor der Kamera. Das ist doch der Hammer!", gibt der 36-Jährige gegenüber "Bild" preis.
"Joy und ich haben uns im richtigen Alter getroffen, so konnten wir auch Liebe und Arbeit vermengen. Wir waren 20, die Hormone haben da einfach ihre Arbeit gemacht", macht Patrick abschließend klar.
Titelfoto: Instagram/actpm (Screenshot)