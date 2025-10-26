Paukenschlag bei RTL: Moderatorin verlässt Star-Magazin "Exclusiv"
Köln - Überraschung bei RTL: Moderatorin Bella Lennik (43) verlässt das Star-Magazin "Exclusiv"! Doch die 43-Jährige bleibt dem Kölner Privatsender erhalten - allerdings in anderer Position.
"Wir transformieren und verlängern unsere starken journalistischen Marken auf verschiedenen Plattformen", erklärt der Sender auf seiner Internetseite.
Die Social-Media-Kanäle des Mediums wüchsen bereits rasant und bei der Weiterentwicklung werde die 43-Jährige nun helfen.
"Sie wird durch ihre Präsenz, Perspektive und Fähigkeiten unter anderem die Marke Exclusiv in der digitalen Welt stärken", gibt RTL weiter preis.
Bella Lennik gehörte zehn Jahre lang zu den bekannten Gesichtern des Boulevardmagazins. Immer wenn Frauke Ludowig (61) nicht moderieren konnte, sprang sie als Vertretung ein.
Durch die Wochenendausgaben von "Exclusiv" führte sie dann regulär - doch jetzt ist Schluss.
RTL-Moderatorin Bella Lesnik auch bei anderen TV-Events im Einsatz
Doch die 43-Jährige war nicht nur bei "Exclusiv" zu sehen, sondern berichtete nebenbei auch immer wieder von anderen großen TV-Events beim Kölner Privatsender.
So war sie zum Beispiel 2020 in Australien als Reporterin im Einsatz, um über das "Dschungelcamp" zu berichten.
Dort fasste sie die neuesten Geschehnisse der Camp-Bewohner und das Drumherum im australischen Busch zusammen. Zudem plauderte sie im Anschluss in "Die Stunde danach" gemeinsam mit Sonja Zietlow (57) und Daniel Hartwich (47) über die Protagonisten und ihre Auftritte in Down Under.
Außerdem war sie auch beim großen TV-Comeback des Kölner Show-Giganten Stefan Raab (59) dabei. Im Anschluss an den großen Boxkampf gegen Regina Halmich (48) war sie für die Interviews in der Influencer-Loge zuständig.
Doch damit ist jetzt erst einmal Schluss, da sie hinter die Kulissen wechselt. Allerdings, so berichtet es zumindest "BILD", sind weitere TV-Auftritte von Bella Lesnik in Zukunft nicht ausgeschlossen.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa