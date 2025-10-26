Paukenschlag bei RTL: Moderatorin verlässt Star-Magazin "Exclusiv"

Köln - Überraschung bei RTL : Moderatorin Bella Lennik (43) verlässt das Star-Magazin "Exclusiv"! Doch die 43-Jährige bleibt dem Kölner Privatsender erhalten - allerdings in anderer Position.

Bella Lesnik (43) wird nicht mehr beim RTL-Magazin "Exclusiv" zu sehen sein. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Wir transformieren und verlängern unsere starken journalistischen Marken auf verschiedenen Plattformen", erklärt der Sender auf seiner Internetseite.

Die Social-Media-Kanäle des Mediums wüchsen bereits rasant und bei der Weiterentwicklung werde die 43-Jährige nun helfen.

"Sie wird durch ihre Präsenz, Perspektive und Fähigkeiten unter anderem die Marke Exclusiv in der digitalen Welt stärken", gibt RTL weiter preis.

Bella Lennik gehörte zehn Jahre lang zu den bekannten Gesichtern des Boulevardmagazins. Immer wenn Frauke Ludowig (61) nicht moderieren konnte, sprang sie als Vertretung ein.

Durch die Wochenendausgaben von "Exclusiv" führte sie dann regulär - doch jetzt ist Schluss.