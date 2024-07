Paukenschlag um Daily-Pärchen: "Unter uns"-Stars haben sich getrennt!

"Wir möchten euch mitteilen, dass wir nicht mehr zusammen sind und getrennte Wege gehen", schreiben die beiden in einem Statement auf ihren Instagram-Accounts.

Im darauffolgenden Mai machten die beiden "Unter uns"-Stars ihre Beziehung dann offiziell. "Die schönsten Kapitel des Lebens schreibt man zusammen und weil wir uns ein Leben ohne den anderen nicht mehr vorstellen können, teilen wir unsere Liebe ab jetzt mit euch", so Timothy und Sharon.

Zu einem gemeinsamen Bild schrieben sie außerdem: "Wir möchten kein Geheimnis mehr daraus machen, wie glücklich wir miteinander sind und hoffen, ihr freut euch mit, für und auf uns."

Nur kurze Zeit später sah sich das Paar für den nächsten Schritt bereit. Schon fünf Monate nach der Bekanntgabe zogen die beiden in eine gemeinsame Wohnung. Anschließend folgten noch einige romantische Urlaube in New York oder Long Island.

Während sie auf ihren Instagram-Accounts ihre Fans regelmäßig über ihr Liebesleben informierten, stehen sie in der beliebten Daily-Soap nur selten gemeinsam vor der Kamera.

Trotzdem scheint es bei den Dreharbeiten so richtig gefunkt zu haben, dass sie ein Paar wurden. Bis jetzt, denn jetzt scheint alles aus zu sein.