Nach "Schlag den Besten": Paul Janke von Eltons Verhalten enttäuscht

Von Luisa Buck

Hamburg/Mallorca - In der RTL-Show "Schlag den Besten" traten am Samstagabend gleich elf Prominente gegeneinander an. Der "Ur"-Bachelor Paul Janke (42) verließ das Spiel mit gemischten Gefühlen.

Der Ex-Bachelor Paul Janke (42) meldete sich nach der RTL-Show bei seinen Fans. © Screenshot/Instagram/jankepaul (Bildmontage) Und das, obwohl er am Ende neben Publikumsliebling Calvin Kleinen (31) und mit jeweils drei Siegen auf dem Konto ins Finale einzog. Doch wie für viele seiner Mitstreiter und Mitstreiterinnen stand auch für den ehemaligen Rosenkavalier der Spaß im Vordergrund. Am Sonntag meldete er sich zunächst mit freundlichen Worten bei seiner Instagram-Community: "Ganz, ganz viele haben mir die Daumen gedrückt und mir den Erfolg gegönnt", so Paul. Dafür bedankte er sich zunächst ganz herzlich, bevor er dann aber auch auf die Gegenseite einging. "Und dann gibt es ja immer die Leute, die einem den Dreck unter den Nägeln nicht gönnen", so der einstige Bachelor. Er habe vor allem viel Kritik einstecken müssen, weil er in einem Musik-Quiz viele der eingespielten Songs nicht benennen konnte – und das als DJ. "Aber es ist natürlich auch immer noch mal eine andere Situation, wenn man da unten steht und alle Augen auf einen gerichtet sind", erklärte Paul dazu. "Das sieht immer so einfach aus, wenn man zu Hause auf der Couch sitzt." Doch für eine Sache hatte der 42-Jährige im Nachhinein auch keine Erklärung ...

