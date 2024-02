TV-"Sensation": Diese Politik-Frage kann Calvin Kleinen beantworten

Köln - Einer der gefeierten Helden in der Samstagabend-Show "Schlag den Besten" war Calvin Kleinen (31). Für ihn ging es auf und ab: Erst löste er eine Politik-Frage überraschend, flog im selben Spiel klar raus. Und sammelte dann aber doch noch ein paar Euro ein.

"Schlag den Besten"-Moderator Elton (52). © RTL / Steffen Z Wolff

Das Prinzip der Show ist einfach: Immer zwei Duellanten treten gegeneinander an. Wer gewinnt, bleibt, wer verliert, fliegt. So kam Hilde Gerg (48) beim Ausquetschen gegen Elena Miras (31) weiter, der dabei eine genähte Wunde teilweise wieder aufplatzte.

Die frühere Weltklasse-Skirennläuferin schied anschließend gegen "Unter uns"-Star Timothy Boldt (33) aus, der zudem dem "Love Fool" seine Stimme lieh. Boldt suchte sich dann Calvin Kleinen für "Blamieren oder kassieren" aus.

"Der ist fernseherfahren, ein abgezockter Hund und will hier Zaster mitnehmen", kommentierte Frank Buschmann (59). "Ich bin mir ganz sicher, den dürfen wir nicht unterschätzen."

Calvin fragte Elton (52) vorab: "Aber sagste Dings, sagste Antwort schon vor, entweder oder, oder sagste gar nix?" Der Moderator erklärte: "Ich stell nur 'ne Frage. Und lass die Hände da weg", mahnte er in Richtung des Reality-Stars. "Ach so? Hast doch gesagt: Hand auf Buzzer." Elton: "Auf den Buzzer ja, aber nicht in deinen Schritt."