Paul Janke gibt Antonia Hemmer üblen Korb: "Sieht furchtbar aus!"

Denn der Bachelor von 2012 findet nur wenig schmeichelhafte Worte für die neue Frisur seiner Kumpeline. "Das sieht furchtbar aus", so seine ersten Worte bei einem Treffen am Dienstag.

Paul Janke (42) ist sichtlich genervt von Antonias Rosen-Angebot. © Screenshot/Instagram/antonia_hemmer

Antonia nimmt es mit Humor und kommentiert trocken: "Paul ist halt vom alten Eisen und steht zu seiner Natürlichkeit!" Und weiter: "Er liebt eben nur rote Rosen und keine roten Frauen!"

Wie passend, dass in dem Restaurant, welches die beiden besuchen, rote Rosen auf dem Tisch stehen. In Anlehnung an alte Zeiten will Antonia Paul eine Rose anbieten, der ihr allerdings schon wieder einen Korb gibt.

"Denkst du, nur weil du jetzt 'Make Love, Fake Love' mitmachst, kannst du jetzt Rosen verteilen? Du bist im falschen Format", so der ehemalige Mister Hamburg.

Natürlich ist bei den beiden Kabbeleien unter Freunden auch immer eine ordentliche Portion Humor mit dabei und ausnahmsweise stimmt hier wohl nicht das Sprichwort: "Was sich neckt, das liebt sich!" Es überwiegt wohl eher Pauls freundschaftliche Ehrlichkeit.