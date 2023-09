Beziehung jahrelang ohne Sex: Elvis Presley "respektierte, dass Priscilla erst 14 war"

Venedig (Italien) - Priscilla Presley (78) war nur 14 Jahre alt, als sie Elvis Presley ( †42), damals 24, kennenlernte. Am gestrigen Montag gestand sie bei dem 80. Internationalen Filmfestival in Venedig schon damals eine enge Verbindung zu dem Rockstar aufgebaut zu haben, keineswegs aber eine sexuelle.

In einem Interview beim 80. Internationalen Filmfestival in Venedig am gestrigen Montag ging die 78-Jährige näher auf die Anfänge ihrer Beziehung ein. Hintergrund ist der neue Film "Priscilla" von Regisseurin Sofia Coppola (52), der offiziell am 27. Oktober in den USA erscheinen soll - und das vollkommen ohne Elvis Presley-Songs.

Trotz des Altersunterschieds von zehn Jahren habe es sofort zwischen den beiden gefunkt und Elvis verbrachte die darauffolgenden Monate an der Seite seiner neuen Freundin, ehe er 1960 zurück in die USA kehrte.

1968: Lisa Marie Presley (†54, r.) liegt auf dem Schoß ihrer Mutter Priscilla (M.) neben ihrem Vater Elvis Presley (l.). Lisa Marie starb 2023 an den Folgen eines Dünndarmverschlusses. © Perry Aycock/AP/dpa

"Es ist sehr schwierig, sich einen Film über dich, dein Leben, deine Liebe anzusehen", so Priscilla, die bis 1962 eine Fernbeziehung mit dem King of Rock führte. Erst als sie ihn in diesem Jahr ihren Geliebten in den USA besuchte, wurde das Paar intim.

"Für meine Eltern war es sehr schwer zu verstehen, dass Elvis so an mir interessiert war und warum", sagte die Schauspielerin. "Und das glaube ich wirklich, weil ich eher zuhörte. Elvis hat mir in Deutschland auf jede erdenkliche Weise sein Herz ausgeschüttet. Seine Ängste, seine Hoffnungen, der Verlust seiner Mutter, den er nie, nie verwunden hat."

Die Beziehung blieb lange platonisch: "Ich war die Person, die wirklich, wirklich da saß, um ihm zuzuhören und ihn zu trösten", so Priscilla. "Das war wirklich unsere Verbindung. Obwohl ich 14 war, war ich eigentlich ein bisschen älter im Leben. Nicht in Zahlen. Das war der Reiz" erklärte Priscilla.

Erst acht Jahre nach ihrem ersten Treffen und nach gut sieben Jahren Beziehung heiratete Elvis die 21-jährige Priscilla im Jahr 1967. 1973 ließ sich das Paar bereits scheiden. Doch die Liebe überdauerte.

"Es war der Lebensstil, der für mich so schwierig war, und ich denke, jede Frau kann sich damit identifizieren. Aber es hat unserer Beziehung keinen Abbruch getan, wir blieben immer noch sehr eng verbunden", erklärte Priscilla.

"Und natürlich bekamen wir unsere Tochter und ich sorgte dafür, dass er sie die ganze Zeit gesehen hat. Es war, als hätten wir uns nie verlassen", fügte sie hinzu.