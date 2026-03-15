Peggy Jerofke total emotional: Mit dieser Botschaft richtet sie sich an Tochter Josephine
Cala Rajada (Spanien) - Von den eigenen Emotionen überwältigt und vollgepumpt mit Mamaglück hat TV-Auswanderin Peggy Jerofke (50) Töchterchen Josephine kürzlich zum Geburtstag gratuliert.
Eigentlich ist die Gastro-Betreiberin seit mehreren Monaten mit den umfangreichen Vorbereitungen ihrer Traumhochzeit beschäftigt.
Jetzt gehört ihre ganze Aufmerksamkeit aber Töchterchen Josephine, der sie über Instagram eine zuckersüße Liebeserklärung schenkt und damit für feuchte Augen sorgen dürfte.
"Vor acht Jahren bist du in mein Leben gekommen und hast meine Welt für immer verändert. Seit diesem Moment hat mein Herz eine Liebe kennengelernt, die ich vorher nicht kannte", freut sich die Auswanderin.
Weiter schreibt sie über ihren Nachwuchs, dass Josephine ihr größtes Geschenk, größter Stolz und ihr persönlich größtes Glück sei.
"Mit deinem Lachen machst du jeden Tag heller und mit deiner Art erinnerst du mich daran, was wirklich wichtig ist im Leben."
Peggy Jerofke gibt persönliche Details preis
Dass die Jahre fast unbemerkt an ihr vorbeirasen, bleibt auch der "Goodbye Deutschland"-Ikone nicht verborgen. Denn binnen eines Wimpernschlags sei Josephine vom kleinen Baby zum Mädchen geworden, erklärt Peggy.
"Du machst mich zu einem besseren Menschen, einfach nur dadurch, dass es dich gibt.
Meine Liebe zu dir ist unendlich, größer als Worte es jemals beschreiben könnten. Egal wie groß du wirst – in meinem Herzen wirst du immer mein kleines Mädchen bleiben."
Passend zur rührenden Liebesbotschaft zeigt die Verlobte von Steff Jerkel zahlreiche gemeinsame Mama-Tochter-Fotos, die das Familienglück auf Mallorca erahnen lassen.
Auch Papa Steff freut sich über den Geburtstag seiner Tochter und kommentiert den Beitrag seiner Zukünftigen.
Seite an Seite soll am 26. Juni die große Hochzeit gefeiert werden. Auch Josephine soll eine zentrale Rolle bei der Zeremonie spielen, hatte Peggy vor einigen Wochen angekündigt.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Peggy Jerofke