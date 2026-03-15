Peggy Jerofke total emotional: Mit dieser Botschaft richtet sie sich an Tochter Josephine

Cala Rajada (Spanien) - Von den eigenen Emotionen überwältigt und vollgepumpt mit Mamaglück hat TV-Auswanderin Peggy Jerofke (50) Töchterchen Josephine kürzlich zum Geburtstag gratuliert.

Voller Stolz hat Mama Peggy Jerofke ihrer kleinen Tochter Josephine am Wochenende zum Geburtstag gratuliert. © Screenshot/Instagram/Peggy Jerofke

Eigentlich ist die Gastro-Betreiberin seit mehreren Monaten mit den umfangreichen Vorbereitungen ihrer Traumhochzeit beschäftigt.

Jetzt gehört ihre ganze Aufmerksamkeit aber Töchterchen Josephine, der sie über Instagram eine zuckersüße Liebeserklärung schenkt und damit für feuchte Augen sorgen dürfte.

"Vor acht Jahren bist du in mein Leben gekommen und hast meine Welt für immer verändert. Seit diesem Moment hat mein Herz eine Liebe kennengelernt, die ich vorher nicht kannte", freut sich die Auswanderin.

Weiter schreibt sie über ihren Nachwuchs, dass Josephine ihr größtes Geschenk, größter Stolz und ihr persönlich größtes Glück sei.

"Mit deinem Lachen machst du jeden Tag heller und mit deiner Art erinnerst du mich daran, was wirklich wichtig ist im Leben."