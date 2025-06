Peggy Jerofke und Steff Jerkel überfallen! TV-Auswanderer in Schießerei verwickelt

Zusammen mit Tochter "JJ" leben Peggy Jerofke (49) und Steff Jerkel (55) schon seit mehreren Jahren auf Mallorca. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Peggy Jerofke

Gemeinsam sei das Paar nämlich in eine Schießerei verwickelt gewesen, teilte der ehemalige Barbesitzer im Podcast "Truth or Trash - Reality-Stars drehen am Rad" mit.

Allerdings haben sich die von ihm beschriebenen dramatischen Szenen nicht auf Mallorca, sondern während eines Urlaubes auf den Bahamas abgespielt - vor 20 Jahren!

Nach einer Party wollten der 55-Jährige und die Gastronomin lediglich mit einem Taxi zurück ins Hotel fahren, als ihr Taxifahrer plötzlich auf die Idee kam, in eine zwielichtige Seitenstraße einzubiegen.

Das Ende vom Lied: bewaffnete Männer hinter brennenden Mülltonnen! "Dann sind da welche rausgekommen. Der Taxifahrer ist ausgestiegen, hat mit ihnen geredet."

Nur kurz danach folgten auf Worte brutale Taten, erinnert sich der Wahl-Mallorquiner. Kurz nachdem der Taxifahrer mit einer Eisenstange zu Boden geschickt worden sein soll, näherte sich der Schlägertrupp dem Taxi schließlich mit gezogenen Waffen.