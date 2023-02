Peinlicher Moment: TV-Star rutscht das Mikrofon zwischen die Pobacken!

Manchester - Ups, da gehört das Mikrofon aber nicht hin! Bei der TV-Show "Britain's Got Talent" erlebte Jurorin Amanda Holden (51) eine peinliche, aber auch sehr witzige Outfit-Panne.

Kleider-Panne bei Amanda Holden (51): Der "Britain's Got Talent"-Jurorin ist das Mikrofon in den Po gerutscht. © tiktok.com/@nannabea

Die 51-Jährige ist eine von vier Jurorinnen bei der britischen Version von "Das Supertalent" und begeistert die Fernsehzuschauer immer wieder mit ihrem Humor und ihren tollen Looks.

Beim Dreh der Casting-Show am vergangenen Wochenende in Manchester passierte der Britin allerdings ein kleines Missgeschick, wie in einem aktuellen TikTok-Video zu sehen ist, das von einer Dame im Publikum aufgenommen wurde.

Darin sieht man Amanda in einem schicken rosafarbenen Kleid zum Juroren-Tisch laufen - doch irgendetwas ist komisch. Sie greift sich immer wieder an ihren Hintern und signalisiert ziemlich eindeutig, dass etwas an ihrem Outfit nicht stimmt.

Dann schnappt sie sich ein Mikro und klärt auf, was ihr passiert ist: "Mein Mikrofon-Sender ist mir direkt in den Popo gerutscht! Ihr werdet alle möglichen Geräusche zu hören bekommen."