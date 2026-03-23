Peri Baumeister über Hass im Netz: "Fiel mir schwer, das Handy zur Seite zu legen"

Berlin - Beleidigungen, Hasskommentare, Drohungen - ein Shitstorm kann jeden treffen, selbst Schauspielerin Peri Baumeister (40). Jetzt spricht sie offen darüber, wie sie heute mit solchen Angriffen umgehen würde und wie sie ihre Tochter schützen will.

Mittlerweile weiß Peri Baumeister (40), wie sie mit Hass im Netz umgehen würde. © Christophe Gateau/dpa

"Die Psyche macht keinen Unterschied, ob Gewalt körperlich ist oder digital", erklärt die 40-Jährige im Gespräch mit teleschau.

Auch sie habe schon mehrfach Erfahrungen mit Gewalt im Netz gemacht. Sie erinnert sich an eine Zeit, in der ihr Handy kaputt war. Als es wieder funktionierte und sie sich bei ihren Social-Media-Konten einloggte, fand sie unzählige Hassnachrichten. Ihr Telefon konnte sie danach nur noch schwer zur Seite legen.

Dennoch wisse sie, dass das Ziel der Angreifer darin besteht, andere mundtot zu machen und zu zerstören.

Heute würde der TV-Star anders darauf reagieren: "Ich würde alles dokumentieren, mich beraten lassen, Anzeige erstatten. Es gibt Wege, zu verhindern, dass sich die eigene Adresse von anderen herausfinden lässt."

Damals habe die Schauspielerin nicht gewusst, dass es Hilfsorganisationen gibt, die sich für Menschenrechte im digitalen Raum einsetzen. "Man kann sich Hilfe holen. Solidarität ist wichtig. Das würde ich jedem raten", so Baumeister.