Kein Gänse-Schmaus für Obdachlose? Frank Zander soll veganes Weihnachtsmenü servieren

Für sein Engagement wurde Frank Zander (82) mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse geehrt. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa (Bildmontage)

Diese Forderung stellte die Tierschutzorganisation, wenn die Weihnachtsfeier in Anwesenheit des Berliner Urgesteins am 21. Dezember ihr dreißigjähriges Jubiläum im Hotel Estrel in Neukölln feiert.

In einer Pressemitteilung richtete sich PETA mit ihrem Appell an den beliebten Träger des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse.

"Es ist wundervoll, dass Frank Zander bedürftigen Menschen mit einem Weihnachtsmenü einen schönen Abend bereitet", erklärte Lisa Kainz, Fachreferentin für Ernährung und Agrarwissenschaften bei PETA Deutschland, in dem Schreiben an das Multitalent.

Weiter führte sie aus: "Jedoch leiden für dieses Essen unzählige Gänse und andere Tiere, bevor sie im Schlachthaus getötet werden. Damit Weihnachten ein Fest für alle Lebewesen wird, haben wir Herrn Zander ein veganes Menü vorgeschlagen."

PETA wies in dem Schreiben neben dem Tierleid bei Fleischkonsum auch auf Umwelt- und Klimaaspekte hin und bot an, den Kontakt zu einem veganen Koch herzustellen. Diese könne beim Erstellen eines veganen Menüs helfen.