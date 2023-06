Pete Davidson kauft sich neuen Hund und wird von PETA kritisiert

Auf Instagram postete Pete Davidson (29) mehrere Bilder seines neuen Hundes. © JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Im Leben kann man vieles falsch machen - sogar beim Kauf eines neuen Haustieres.

Schauspieler Pete Davidson wurde von PETA kritisch beäugt, weil er seinen neuen Hund nicht aus einem Tierheim, sondern aus einer Zoohandlung bezogen hatte.

"Es ist tragisch, dass Pete nicht nach einem in einem städtischen Tierheim geborenen Vierbeiner gesucht hat", sagte PETA-Vizepräsidentin Daphna Nachminovitch gegenüber TMZ.

Sie ergänzte: "Ein rauflustiger New Yorker Hund mit Charme, Persönlichkeit und unkonventionellem Aussehen hätte sein perfekter Partner sein können."

Was war die Intention der Tierschutzorganisation? Der prominente Komiker hätte lieber ein Tier in Not adoptieren sollen, statt ein neu gezüchtetes zu kaufen.

"Da die Tierheime in New York und im ganzen Land mit heimatlosen Hunden überfüllt sind, fordert PETA Pete dringend auf, in Zukunft ein großes Herz zu zeigen, indem er adoptiert und nicht kauft", so Nachminovitch.