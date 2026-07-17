Deutliche Maffay-Ansage vor Fürstin von Thurn und Taxis: "Menschenverachtende Positionen lehnen wir ab"

Regensburg - Rockstar Peter Maffay (76) hat sich bei seinem Auftritt bei den Regensburger Schlossfestspielen für ein friedliches Miteinander ohne Hass und gegen radikale Positionen ausgesprochen.

Peter Maffay (76) positioniert sich bei den Schlossfestspielen in Regensburg im Beisein von Hausherrin Gloria Fürstin von Thurn und Taxis: für Frieden, Demokratie und das Grundgesetz. © Ute Wessels/dpa

Ihm gegenüber in der ersten Reihe saß Hausherrin Gloria Fürstin von Thurn und Taxis (66), die im vergangenen Jahr die AfD-Parteivorsitzende Alice Weidel (47) zu den Festspielen eingeladen hatte.

Er wolle eine Klarstellung zu dem Konzert abgeben, sagte der Musiker. "Und zwar an diesem Ort. Er ist so schön, er ist auch belastet durch einige Äußerungen und Positionierungen, Haltungen, die wir nicht teilen."

"Wir respektieren die demokratischen Spielregeln. Wir respektieren unser Grundgesetz, vor allem den Artikel 1, in dem es heißt: Die Würde des Menschen ist unantastbar." Das gelte ungeachtet seiner Herkunft, seiner Hautfarbe oder seiner Religionszugehörigkeit, so Maffay, der bekannt ist für sein Engagement für Toleranz und Frieden, unter dem Applaus des Publikums.

"Radikale, rassistische, menschenverachtende Positionen lehnen wir ab. Egal, woher sie kommen, von rechts, von links oder aus der Mitte. Die einzige radikale Position, die wir akzeptieren, ist der Versuch, auf gleicher Augenhöhe und mit Respekt friedlich und ohne Hass miteinander umzugehen."

Dann schloss er sein Statement mit den Worten: "Das war's! Und jetzt wünsche ich uns allen viel Spaß - hoffentlich auf einem gemeinsamen Nenner."