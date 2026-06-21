Peter Maffay und Johannes Oerding kündigen Album an: War alles Teil eines jahrelangen Plans?

Hamburg - Bereits vor drei Tagen wurde es auf Instagram angeteast, jetzt ist es Gewissheit: Johannes Oerding (44) und Peter Maffay (76) bringen ein gemeinsames Album heraus. Die beiden Musiker verkündeten die Neuigkeit am Samstagabend bei einem Überraschungsauftritt Maffays während Oerdings größtem Konzert seiner Karriere im Hamburger Volksparkstadion.

Peter Maffay (l) und Johannes Oerding kündigten während Oerdings "Heimspiel Hamburg"-Konzert im Hamburger Volksparkstadion ein gemeinsames Album an. © Gregor Fischer/dpa

Das Album trägt den Titel "Nashville" und erscheint am 2. Oktober.

Die beiden Musiker gaben den Fans im Volksparkstadion auch direkt eine erste Kostprobe und performten erstmals den Song "Ein Leben lang ist nicht lang".

Im Anschluss gaben Oerding und Maffay dann auch noch den Karat-Maffay-Klassiker "Über sieben Brücken musst du gehn" zum Besten.

"Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, und dass wir das heute hier lostreten dürfen, ist ein toller Moment", sagte Maffay während des Auftritts über das gemeinsame Album.

Kurz nach dem Konzert machte Oerding die Neuigkeit auch auf Instagram offiziell. Dort schrieb er: "Wir mussten lange dicht halten – aber jetzt können wir es endlich verraten: Wir haben gemeinsam ein Album aufgenommen und damit gehen wir auch auf Tour!"

Eine Nachricht, die die Fans natürlich aufhorchen ließ. Schließlich hatte Peter Maffay eigentlich bereits 2024 angekündigt, in Tour-Rente zu gehen. Mit seiner großen Abschiedstour, der "Farewell Tour", verabschiedete sich der Kult-Rocker damals mit 15 Konzerten in ganz Deutschland von seiner riesigen Fangemeinde.