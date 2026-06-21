Peter Maffay und Johannes Oerding kündigen Album an: War alles Teil eines jahrelangen Plans?
Hamburg - Bereits vor drei Tagen wurde es auf Instagram angeteast, jetzt ist es Gewissheit: Johannes Oerding (44) und Peter Maffay (76) bringen ein gemeinsames Album heraus. Die beiden Musiker verkündeten die Neuigkeit am Samstagabend bei einem Überraschungsauftritt Maffays während Oerdings größtem Konzert seiner Karriere im Hamburger Volksparkstadion.
Das Album trägt den Titel "Nashville" und erscheint am 2. Oktober.
Die beiden Musiker gaben den Fans im Volksparkstadion auch direkt eine erste Kostprobe und performten erstmals den Song "Ein Leben lang ist nicht lang".
Im Anschluss gaben Oerding und Maffay dann auch noch den Karat-Maffay-Klassiker "Über sieben Brücken musst du gehn" zum Besten.
"Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, und dass wir das heute hier lostreten dürfen, ist ein toller Moment", sagte Maffay während des Auftritts über das gemeinsame Album.
Kurz nach dem Konzert machte Oerding die Neuigkeit auch auf Instagram offiziell. Dort schrieb er: "Wir mussten lange dicht halten – aber jetzt können wir es endlich verraten: Wir haben gemeinsam ein Album aufgenommen und damit gehen wir auch auf Tour!"
Eine Nachricht, die die Fans natürlich aufhorchen ließ. Schließlich hatte Peter Maffay eigentlich bereits 2024 angekündigt, in Tour-Rente zu gehen. Mit seiner großen Abschiedstour, der "Farewell Tour", verabschiedete sich der Kult-Rocker damals mit 15 Konzerten in ganz Deutschland von seiner riesigen Fangemeinde.
Peter Maffays Überraschungsauftritt war eigentlich keine Überraschung
Dass Oerding und Maffay eng verbunden sind, zeigte sich schon beim Abschiedskonzert des Rockers im Juli 2024 in Hamburg. Damals war Oerding als Überraschungsgast dabei. Gemeinsam sangen die beiden die Songs "Eiszeit" und "Blinde Passagiere".
"Du bist der Soundtrack des Lebens von so vielen und das kann nicht jeder von sich behaupten", sagte Oerding damals über Maffay. Trotz seiner angekündigten Tour-Rente lud er ihn direkt zu seinem Konzert in Hamburg ein.
Maffay versprach damals, der Einladung zu folgen: "Solange der da oben mitspielt, werde ich mir das nicht entgehen lassen."
So kam sein Auftritt am Samstagabend im Volksparkstadion für eingefleischte Maffay-Fans nicht wirklich überraschend. Die Nachricht über das gemeinsame Album und die angekündigte Tour hingegen schon.
Vielleicht wussten die beiden Musiker damals bereits mehr und arbeiteten im Hintergrund schon an ihrem gemeinsamen Album und planten längst, es am Samstagabend vorzustellen.
Titelfoto: Gregor Fischer/dpa