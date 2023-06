Peter Maffay besucht seine alten Freunde in O'thal

Oberwiesenthal - Die Rock-Legende ist zurück: Tabaluga-Schöpfer Peter Maffay (73) tourt derzeit durch die Republik. Doch nicht etwa mit einem neuen Album. Nein, der gebürtige Rumäne ist unter die Autoren gegangen. Das stellte er am Donnerstag in der höchsten Stadt Deutschlands unter Beweis. Und zwar bei ganz alten Freunden: Die Betreiber der O'thaler Pension Riedel touren seit Jahren mit ihm.

Dem Bühnen-Rocker wurde am Donnerstag selber eine (Kinder)Show geboten. © Ralph Kunz

"Vor 17 Jahren hat ihn der Gottschalk extra einfliegen lassen", strahlt Pensions-Chef Peter Riedel (58) neben seinem Kumpel Maffay.

2005 zog Show-Legende Thomas Gottschalk (73) mit seiner Sendung "Gottschalk zieht ein" ins O'thaler Alpina Lodge Hotel (früher "4 Jahreszeiten"). Damals fürs Catering verantwortlich: Peter Riedel und seine Frau Uta (60).

"Thomas hat spitzbekommen, dass sie ein Riesenfan von Maffay ist", so Peter über seine Uta. Gottschalk rief seinen Kumpel Maffay an, der umgehend an den Fichtelberg (Erzgebirgskreis) reiste.

Noch am Abend spielte der Rock-Musiker ein Privatkonzert für sechs Personen. Keinen Tag später traten die Riedels in Maffays Stiftung für Kinder ein. Zehn Jahre lang halfen sie "Bierchen ausschenken" etwa bei Stiftungsfesten.

Bis sie 2015 zur festen Crew-Besetzung auf den Maffay-Touren wurden.