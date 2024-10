Peter Maffay mit neuem Kinderbuch in Dresden: "Versuchen, positive Werte zu vermitteln"

Maffay war am Freitag mit seiner Frau Hendrikje Balsmeyer (37), Tochter Anouk (5) und Illustratorin Joelle Tourlonias (39) zur Signierstunde zu Gast im Thalia-"Haus des Buches" am Külz-Ring.

"Nächstes Jahr kommt Anouk in die Schule - auch das wird spannend. Zum Glück vermittelt ihr meine Frau die Lust am Lernen. Ich hatte die in meiner Kindheit in Rumänien nie, statt dessen im letzten Schuljahr so rund 180 Fehltage ..."