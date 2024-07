Emotionales Abschiedskonzert in Leipzig: Peter Maffay rast auf Harley ins Stadion

Bei seinem Tour-Ende in Leipzig hatte Peter Maffay mit Anastacia und Johannes Oerding einige hochkarätige Support-Künstler im Gepäck.

Von Christian Grube Leipzig - Spannung liegt in der Luft: Peter Maffays (74) Abschiedstour findet in Leipzig ihren Abschluss. Damit endet die 55-jährige Live-Karriere in der Messestadt. Es soll ein besonderer Abend werden.

Vor dem Konzert fährt Peter Maffay (74) mit seiner Harley auf die Bühne. © Christian Grube Mit 38.000 Besuchern ist die Red Bull Arena ausverkauft und bis auf den letzten Platz belegt. Pünktlich um 19.45 beginnt das Intro und Peter Maffay fährt mit einer Harley durch das Westtor des Stadions in den Innenraum – eine Runde in fast schon halsbrecherischem Tempo durch die Arena und dann auf die Bühne. Das Publikum feiert den 74-Jährigen frenetisch.

Mit "Schatten in die Haut tätowiert" und "Carambolage" geht es ohne Umschweife in die fast dreistündige Show. Maffay betont, dass er auf dieser Tour ein Best-of aus seiner langen Karriere geben wird. Mit dem Schmachtfetzen "Du" gräbt er ganz tief in der Kiste. Im Vorfeld war viel spekuliert worden, welche Überraschungen der Abend bieten wird – immerhin ist es das Tourfinale und gleichzeitig Maffays letztes großes Tourkonzert. Peter Maffay Peter Maffay als Kassierer bei Netto: Das steckt dahinter Auf die Bühne holt Maffay unter anderem seine langjährigen Wegbegleiter Jean-Jacques Kravetz (77), Frank Diez (73) und Steffi Stephan (77), außerdem Johannes Oerding (42) und seinen Yaris Maffay (20). Der ist Backgroundsänger in der Band und darf, "um die nächste Generation einzuführen", seinen Song "Abenteuer" performen. Der Apfel fällt hier nicht weit vom Stamm.

38.000 Konzert-Besucher feiern ihr Idol am Samstagabend. © Christian Grube

Für sein letztes Konzert holt Maffay einige Gast-Musiker zum Support auf die Bühne - die große Überraschung dahingehend bleibt aber aus. © Christian Grube

Und tschüss: Der 74-Jährige macht Schluss - zumindest mit den Live-Tourneen. © Christian Grube

