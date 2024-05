Peter Maffay spricht über seine dunkelsten Rockstar-Zeiten

Tutzing - Peter Maffay (74) geht nach 55 Jahren auf der Bühne in diesem Jahr ein letztes Mal auf Tour . Anlässlich seines Abschieds blickt der Deutsch-Rocker zurück auf seine Karriere - und erinnert sich an dunkle Zeiten.

Am 21. Juni 2024 startet Maffays große Abschiedstournee mit dem Namen "We Love Rock'n'Roll". "Alles im Leben hat seine Zeit [...]. Das hat nichts damit zu tun, dass ich die Musik aufgeben will, aber es gibt inzwischen andere Prioritäten", offenbarte der 74-Jährige. Er wolle mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, insbesondere möchte er für seine Tochter Anouk (5) da sein: "Ich will nichts mehr verpassen."

Maffay lebt gemeinsam mit seiner Frau Hendrikje Balsmeyer (37) in Tutzing am Starnberger See. Der Musiker heiratete die fast 40 Jahre jüngeren Lehrerin heimlich im April 2022. Es ist Maffays fünfte Ehe.