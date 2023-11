Für seine Tochter Anouk (5): Peter Maffay trifft einschneidende Entscheidung

Peter Maffay (74) mit seiner fünften Ehefrau Hendrikje Balsmeyer (36). © Felix Hörhager/dpa

"Jede Minute mit so einem kleinen Menschen ist kostbar", erklärt der Sänger gegenüber "Gala". Deswegen wird seine große Deutschland-Tour im kommenden Jahr die letzte in dieser Größenordnung sein.

"Ich möchte meine Zeit jetzt in meine Familie investieren."

Der 74-Jährige hat im April 2022 heimlich die Lehrerin und Mutter von Anouk, Hendrikje Balsmeyer (36), geheiratet. Es ist bereits die fünfte Ehe des Tabaluga-Erfinders. Gemeinsam lebt das Paar in Tutzing am Starnberger See in Bayern.

Maffay freut sich darauf, mehr Zeit für die Familie zu haben.