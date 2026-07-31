Peter Maffay: "KI kann nicht schwitzen, kann nicht weinen"

München - Ein paar Klicks und schon hat man nach wenigen Sekunden ein Musikstück generiert. Werden wir jetzt dank künstlicher Intelligenz alle zu Songwritern? Peter Maffay (76) ist der Ansicht, dass KI-Songs nicht mit menschengemachter Musik mithalten können.

Peter Maffay (76) sieht Musiker nicht durch KI bedroht. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

"KI kann nicht schwitzen, kann nicht weinen. Das ist eine humane Qualität", sagte der 76-Jährige in München. Die Dinge, die KI zustande bringe, seien zwar erstaunlich. Aber wenn KI ausgewertet werde auf der Basis humanen Schaffens, "dann müssen diejenigen, die diese Substanz geschaffen haben, bezahlt werden".

"Es wird sicherlich Bereiche geben, wo man auf der Gegenseite der Ansicht ist, dass man Künstler nicht braucht", sagte Maffay.

Aber: "Wen stellen Sie da auf die Bühne? Da muss irgendjemand hin, der zwei Beine hat und zwei Hände und der handgemachte Musik macht und auf Emotionen eingeht und auf das Publikum."

Zuvor hatte das Landgericht München I in einem Zivilurteil das Urheberrecht deutscher Künstler gestärkt. Darin ging es um eine Klage gegen den Anbieter des KI-Musikgenerators Suno. Die Musikverwertungsgesellschaft GEMA sah durch den Generator die Urheberrechte ihrer Künstlerinnen und Künstler verletzt. Das Gericht gab der Klage weitgehend statt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.