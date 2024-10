Peter Zwegat: Darum wollte Ehefrau seinen Tod erst gar nicht öffentlich machen

Berlin - Die Nachricht von Peter Zwegats (†74) Tod sorgte am Montag für große Erschütterung unter Fans und Kollegen. Doch wäre es nach Ehefrau Liane Scholze (60) gegangen, hätte die Öffentlichkeit vielleicht gar nicht davon erfahren.

Liane Scholze (60) und ihr kürzlich verstorbener Ehemann Peter Zwegat (†74) waren zu dessen Lebzeiten oft gemeinsam auf dem roten Teppich zu sehen. © Jörg Carstensen/dpa

Von 2007 bis 2019 stand Peter Zwegat als Schuldnerberater für die RTL-Doku-Soap "Raus aus den Schulden" vor der Kamera.

Vielen Fans war er über die Jahre als sachkundiger und doch auch einfühlsamer Finanzexperte ans Herz gewachsen. RTL bescherte der Berliner Traumquoten.

Sein Privatleben trennte Zwegat aber sehr klar von seiner TV-Präsenz. Diese Linie gedachte seine zweite Ehefrau Liane Scholz, mit der er seit 2011 verheiratet war, auch nach dem Tod des Schuldnerberaters weiterzuführen.

Doch offenbar wollte jemand aus dem privaten Umfeld Zwegats Ableben auch gegen den Willen der Gattin publik machen.

Liane Scholze schrieb an "Bild": "Mein Mann hat sein Privatleben sehr geschätzt. Leider war es daher nicht in seinem Sinne, dass jemand aus seinem Umfeld die Arbeit über die privaten Interessen meines Mannes, über seinen Tod hinaus, gestellt hat."

Das habe sie "unter Zugzwang gesetzt", erklärte die 60-Jährige weiter. Und so entschied sie sich dazu, doch an die Öffentlichkeit zu gehen - mehr als eineinhalb Monate nach dem Tod des TV-Stars am 9. August.