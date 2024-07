Für 21 Euro die Nacht: Weltmeister Philipp Lahm vermietet seine Villa am Tegernsee

München - Viele Promis halten ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit raus. Nicht so Philipp Lahm (40). Der Fußballweltmeister macht seinen Fans ein ungewöhnliches Angebot: Er vermietet seine Villa am Tegernsee für eine Nacht!

Philipp Lahm (40) vermietet seine Villa am Tegernsee über Airbnb für eine Nacht. © airbnb

"Wir können es kaum erwarten, die gemütliche Atmosphäre dieses Hauses zu teilen und unseren Gästen eine einzigartige Erfahrung zu bieten", sagt der 40-Jährige, der mit Frau und zwei Kindern in der Urlaubsregion südlich von München lebt.

Die Einladung ins traute Heim gilt für zwei Leute vom 18. Oktober auf den 19. Oktober. 21 Euro soll der Spaß kosten, als Anspielung auf die Trikotnummer des einstigen FC-Bayern-Kapitäns.

Zudem will der Weltmeister von 2014 die Gäste persönlich begrüßen, bevor ihnen - vermutlich in der rustikal eingerichteten Essecke im holzgetäfelten Erker - ein bayerisches Abendessen aufgetischt wird.

Ergattern kann man die Nacht im Hause Lahm über die Vermietungsplattform Airbnb, die schon öfter auf ähnlich werbeträchtige Aktionen gesetzt hat. So hatte die Plattform vergangenen Sommer in Kalifornien kurzzeitig "Barbie's Malibu Dreamhouse" angeboten, eine pinke Luxusvilla im "Barbie"-Stil zum Kinostart des gleichnamigen Films. Im März gab es eine Übernachtung in der "Geheimen Bibliothek" der berühmten Londoner Kathedrale St. Paul's.

Am 7. August 2024 wird um 18 Uhr unter airbnb.com/philipplahm die Buchungsmöglichkeit freigeschaltet.